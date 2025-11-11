Havarované vlaky odstránili, no časť trate ostáva neprejazdná. Po zrážke vlakov pri Pezinku ostane mimo prevádzky ešte pár dní

Havarované vlaky po nedeľňajšej (9. 11.) nehode sú už z trate odstránené, poškodená časť koľaje však zostáva mimo prevádzky. Vlaky v úseku aktuálne meškajú v priemere 10 až 20 minút, pričom niektoré osobné vlaky sú podľa dispozície Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) dočasne odriekané pre zníženú priepustnosť trate. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
„Posledný vozeň zo súprav vlakov vrátane hnacích vozidiel bol stiahnutý z trate dnes o 13.10 h. Z dôvodu odpratávacích prác sa ešte nezačali opravné práce na poškodených častiach železničnej infraštruktúry (koľaj a výhybky). Poškodená časť koľaje č. 2 vrátane výhybiek č. 12 a 14 zostane vylúčená z prevádzky až do ukončenia opravných prác,“ uviedli ŽSR.
Na odstránení škôd sa pracuje
Presný termín obnovenia dopravy bude podľa ŽSR závisieť od dostupnosti materiálu a jeho dodania z externého prostredia. „Výsledná cena za opravu poškodenej časti železničnej infraštruktúry bude stanovená na základe cenovej ponuky z externého prostredia,“ podotkli.
ŽSR zároveň uviedli, že po odstránení poškodených súprav začali zisťovať rozsah škôd a pristúpili k ďalším prácam na mieste nehody.
„Počas dnešného dňa sa podarilo v železničnej stanici Pezinok sprevádzkovať celú nepárnu skupinu koľají, teda koľaje číslo 1, 3 a 5, teda je možné križovanie vlakov, čím sa zvyšuje priepustnosť trate. Maximalizácii priepustnosti pomáha aj fakt, že rýchlosť vlakov v blízkosti miesta nehody bola zvýšená na 50 kilometrov za hodinu,“ spresnili ŽSR.
Podľa železníc zostane poškodená časť koľaje mimo prevádzky minimálne do nedele (16. 11.). ŽSR zároveň deklarujú snahu zabezpečiť čo najvyššiu priepustnosť trate aj vzhľadom na plánovanú uzáveru úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina, ktorá začne vo štvrtok (13. 11.) večer a potrvá do nedele popoludnia.
Pri Pezinku došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Vlak REX 1814 sa po výjazde zo stanice Pezinok zrazil s vlakom Ex 620. Príčinou bol pravdepodobne prechod jedného z nich na červenú. Nehoda si nevyžiadala obete na životoch, zranenia však utrpeli desiatky cestujúcich. V nemocniciach skončilo 79 ľudí. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v pondelok (10. 11.) informoval, že všetci pacienti sú mimo ohrozenia života.
