Veľké vyjadrenie ministra Ráža k nehodám: Neviní systém, ale jednotlivcov. Prezradil, aké opatrenia budú nasledovať

Železničné nešťastia, ktoré sa v priebehu niekoľkých týždňov odohrali pri Rožňave a pri Pezinku, podľa ministra dopravy Jozefa Ráža nespojuje žiaden systémový problém. Ako uviedol v utorok v reakcii na nedeľnú (9. novembra) zrážku vlakov pri Pezinku, v oboch prípadoch to vyzerá na zlyhanie jednotlivcov.
„To však neznamená, že sa problému nebudeme venovať. Rezort dopravy navrhne systémové opatrenia do budúcna, ktoré by dokázali lepšie predchádzať tomu, aby jednotlivci chyby robili,“ zdôraznil Ráž.
ETCS ako kľúč k väčšej bezpečnosti
Minister sa vyjadril aj k vybaveniu vlakov bezpečnostným systémom ETCS, ktorý dokáže automaticky zastaviť vlak v prípade chyby človeka. Upozornil, že najskôr je potrebné, aby týmto systémom boli vybavené samotné železničné trate, no ide o investície v hodnote miliárd eur.
„Bojujeme za všetky možné zdroje financovania z Európskej únie, aby sme systém priebežne zavádzali. Prednosť majú tzv. TEN-T koridory, teda severný a južný železničný koridor. Postupne až potom prídu na rad menej podstatné trate,“ spresnil Ráž.
Počet vlakov s ETCS stúpa
Podľa ministra má Slovensko aktuálne systémom vybavených 89 vlakov. „Za môjho pôsobenia vo funkcii sme nasadili ETCS do 58 vlakov a do ďalších 55 sa systém práve inštaluje. Ďalších 34 vlakov sa na inštaláciu pripravuje,“ uviedol Ráž. Dodal, že jeho administratíva pracuje dva roky, zatiaľ čo „za minulej vlády, ktorá bola zhruba tri a pol roka, sa do prevádzky nasadilo presne nula vlakov so systémom ETCS“.
Minister tiež pripomenul, že jeho predchodca Andrej Doležal chcel investovať do bezpečnosti na železniciach, no podľa Ráža mu vtedajší premiér Igor Matovič tieto peniaze z rozpočtu železníc zobral.
Prísnejšie kontroly a preškoľovanie rušňovodičov
Na stredajšie (12. novembra) zasadnutie vlády chce Ráž priniesť plán, ako efektívne zlepšiť bezpečnosť na železniciach. Jedným z opatrení bude postupné zavádzanie systému ETCS do najdôležitejších železničných tratí.
„Zabrániť ľudským zlyhaniam je vždy náročnejšie, ako zabrániť zlyhaniam systému. Úlohou nového vedenia ZSSK bude zabezpečiť prísnejšiu kontrolu dodržiavania predpisov a v prípade potreby opätovné preškoľovanie rušňovodičov. Je otázka, či nezaviesť systém pravidelného preškoľovania,“ uzavrel Jozef Ráž.
