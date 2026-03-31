„Golfský prúd by sa mohol zrútiť ešte za nášho života.“ Európu v takom prípade čaká škála následkov

Golfský prúd

Foto: RedAndr, Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Vďaka Golfskému prúdu má Európa miernejšie zimy než iné regióny na rovnakej zemepisnej šírke, ako napríklad Kanada.

Teplá voda, ktorú prúd privádza na sever, pomáha nízke teploty mierniť. Jeho kľúčovou súčasťou je systém známy ako Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC). Práve ten je však podľa klimatológov v ohrození.

Vedci z Utrechtskej univerzity vo svojej štúdii poukazujú na veľkú neistotu, ktorá dnes panuje ohľadom otázky, či sa AMOC začne alebo nezačne v priebehu 21. storočia rúcať v dôsledku klimatickej zmeny.

Pomocou klimatického modelu Community Earth System Model (CESM) analyzovali cielené simulácie, aby identifikovali fyzikálny indikátor možného kolapsu. O téme napísal portál Politico a minulý týždeň o ňom informoval Fontech.

Podľa výskumníka je riziko väčšie, než sa doteraz predpokladalo

Na základe analýzy 25 klimatických modelov dospeli vedci k záveru, že AMOC by sa mohol začať rúcať už okolo roku 2063. Tento scenár zodpovedá súčasným plánom na znižovanie emisií, ktoré by viedli k otepleniu približne o 2,7 °C oproti predindustriálnej úrovni. Ak by však emisie zostali vysoké, kolaps by mohol prísť ešte skôr – už pred rokom 2055.

Ak by sa tieto obavy naplnili, Európu by zasiahla celá škála dôsledkov. Neboli by jednotné, ale regionálne výrazne odlišné. V niektorých oblastiach by mohlo dôjsť k prudkému ochladeniu, zatiaľ čo iné by čelili nedostatku zrážok, najmä počas letných mesiacov.

Zdroj: NASA Goddard Space Flight Center/Flickr

Stabilné klimatické podmienky sú pritom kľúčové aj pre poľnohospodárstvo. Ich narušenie by mohlo viesť k poklesu úrody a ďalším ekonomickým stratám. Existuje síce aj scenár, v ktorom by chladnejšie zimy v Európe dočasne vykompenzovali či prekryli globálne otepľovanie, to by sa však naďalej výrazne prejavovalo v iných častiach sveta.

Štúdia sa stretla aj s kritikou. Viaceré predchádzajúce výskumy totiž naznačovali, že kolaps AMOC je v tomto storočí nepravdepodobný. Podľa výskumníka Sybrena Drijfhouta je však utrechtská štúdia „spoľahlivá“.

Vedec publikoval vlastný výskum a dospel k podobnému záveru – AMOC by mohol ešte v tomto storočí dosiahnuť bod zlomu, začať výrazne slabnúť a po roku 2100 sa úplne zastaviť. Drijfhout zároveň riziko kvantifikoval – pri scenári vysokých emisií je pravdepodobnosť kolapsu približne 70 %. A ak by sa globálne oteplenie udržalo na úrovni okolo 2,7 °C, ku ktorej dnes smerujeme, riziko klesá na 37 %.

„Na základe súčasných modelov sme dospeli k záveru, že riziko kolapsu severnej časti AMOC je vyššie, než sa doteraz predpokladalo,“ uviedol Drijfhout spolu s kolegami.

Európa reaguje

Na riziká spojené s AMOC už reagujú aj európski politici. Podpredsedníčka Európskej komisie Teresa Riberaová tvrdí, že je vhodné ho zaradiť medzi faktory súvisiace s národnou bezpečnosťou v Európe.

Holandský eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra zase upozornil, že ide o vážny varovný signál. „Táto nová štúdia hovorí, že Golfský prúd by sa mohol zrútiť ešte počas nášho života,“ napísal a štúdiu označil za „ďalší budíček“ pre spoločnosť.

„Máme pocit, že klimatická kríza ustúpila do úzadia, pretože riešime iné naliehavé problémy. Mladí ľudia sú z toho frustrovaní – a do istej miery aj ja. Ale v politike som dosť dlho na to, aby som vedel, že pokrok si vyžaduje čas, nie je lineárny a budú chvíle, keď pozornosť opadne. Takže veľká vďaka týmto vedcom za to, že nám dali ďalší vážny budíček v súvislosti s klímou,“ uviedol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kontrolky blikajú načerveno: Zem presiahla svoj limit, zápasí s rekordnou nerovnováhou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Slováci a Česi v zahraničí
Lacné letenky
1 na 1
Na nože
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac