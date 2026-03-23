Kontrolky blikajú načerveno: Zem presiahla svoj limit, zápasí s rekordnou nerovnováhou

Správa o stave klímy informuje, že energetická rovnováha Zeme sa nebezpečne narušila. Oceány pritom pohlcujú prevažnú väčšinu zachyteného tepla. Podľa odborníkov lámeme rekordy.
Zem zápasí s rekordnou nerovnováhou
Ako informuje web The Guardian, Svetová meteorologická organizácia varuje, že Zem zápasí s rekordnou energetickou nerovnováhou. Otepľuje oceány na bezprecedentnú úroveň, spôsobuje čoraz extrémnejšie počasie a ohrozuje zdravie ľudí, ale aj zásoby potravín. Organizácia Spojených národov potvrdila, že roky 2015 až 2025 boli najteplejšími rokmi, aké kedy boli zaznamenané.
Avšak ešte pochmúrnejšou správou je, že rast teploty, ktorý ľudia pociťujú na zemskom povrchu, predstavoval len 1 % tepla, ktoré sa v širšom systéme Zeme hromadí čoraz rýchlejším tempom. Viac ako 90 % prebytku absorbujú oceány. Tie vlani zaznamenali najvyššiu absorpciu obsah tepla v histórii. Za posledné dve desaťročia sa tempo otepľovania oceánov viac ako zdvojnásobilo, ak to porovnáme s otepľovaním počas predchádzajúcich 45 rokov.
