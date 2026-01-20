Generál Macko: Rusko mení taktiku, daň je vysoká. Má obrovské množstvo obetí a žiadny zásadný výsledok

Ruská armáda ani po rokoch vojny nedokázala dosiahnuť strategický zlom na Ukrajine. V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na webe sita.sk to povedal generál Pavel Macko, ktorý detailne rozobral aktuálny stav konfliktu, ruské straty aj limity oboch strán. Podľa neho Moskva síce udržiava tlak, no za cenu obrovských obetí bez zásadného výsledku.
„Rusi neobsadili žiadne väčšie mesto, ja stále rozlišujem medzi taktickou úrovňou, operačnou úrovňou a strategickou úrovňou vojny. Strategicky nič nezískali. Mali iniciatívu, ale nič nezískali,“ zdôraznil Macko. Zároveň upozornil, že zatiaľ čo Rusko vojensky stagnuje, Západ sa politicky viac zomkol – nielen v rámci NATO, ale aj medzi krajinami tzv. koalície ochotných.
Rusko je agresor
Generál pripomenul, že Ukrajina je pripravená diskutovať aj o bolestivých kompromisoch, ak povedú k ukončeniu vojny. „Vieme ukončiť vojnu s tým, že Ukrajinci sú schopní akceptovať dočasnú, ale neformálne právne uznanú stratu územia. To znamená dočasnú kontrolu Rusov nad tým územím,“ povedal s tým, že Kyjev nikdy nemal záujem útočiť na Rusko. „Rusko je agresor. To je úplne jasné.“
Podľa Macka je realita na bojisku pre Moskvu oveľa horšia, než sa prezentuje navonok. „Rusi tlačili a podarilo sa im za 420-tisíc strát získať tých 4-tisíc kilometrov. Niekedy postupovali o 100 metrov za deň a podobne,“ uviedol. Ako príklad spomenul Pokrovsk a Myrnohrad, kde ruské jednotky ani po mesiacoch nedokážu uzavrieť obkľúčenie, hoci majú na bojisku približne 800-tisíc vojakov.
Rusko podľa neho mení taktiku, no ani to neprináša zásadný zlom. „Úspechom Rusov je, že sú schopní stále generovať tie ďalšie živé vlny, ktoré potom ale rýchlo zomierajú,“ skonštatoval. Dodal, že Moskva sa prispôsobila technologizácii boja, využíva malé útočné skupiny a presne navádzané kĺzavé bomby, ktoré dokážu ničiť ciele zo vzdialenosti desiatok kilometrov.
Strategický prielom sa nekoná
Ukrajina si však podľa Macka udržiava kontrolu nad bojiskom a vytvorila smrteľnú zónu okolo línie dotyku. „Máme 30-kilometrový pás na jednu a na druhú stranu od línie dotyku, kde je to premiešané, kde je územie smrti. Kam sa nedá postúpiť, ani jedna strana nemá tú kapacitu posunúť sa ďalej,“ vysvetlil s tým, že nejde o situáciu, ktorá by naznačovala blížiaci sa strategický prielom.
Generál upozornil aj na vnútorné slabiny Ruska a rastúci tlak na jeho ekonomiku. „Sme v opotrebovávacej vojne. Ten potenciál Západu… teoreticky potenciálne tie zdroje väčšie má ten Západ. Je to len otázka politickej vôle Západu,“ povedal. Ak si Západ podľa neho udrží jednotu a podporu Ukrajiny, čas sa môže začať obracať proti Moskve – a to rýchlejšie, než Kremeľ očakáva.
