Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma

Foto: osobný archív Gabriela Hlavatá a Peter Hlavatý

Klaudia Oselská
Slováci a Česi v zahraničí
"Náklady na cestu a stravovanie máme zvyčajne v rozmedzí od 1 000 do 1 500 eur," prezradili Gabriela a Peter.

Gabriela a Peter sú mladý manželský pár, ktorý verí, že remeslo má zlaté dno. Spája ich nielen láska, ale aj spoločná vášeň pre manuálnu prácu. Pracujú ako zvárači najmä v západných krajinách, ako napríklad Holandsko, Dánsko, Belgicko či Nemecko. Najviac ich však oslovilo Dánsko. „Páči sa nám najmä mentalita ľudí, ich správanie, ľudskosť, priateľskosť a ich pokojný spôsob života.“

Pod prezývkou Weldcoup, čo je skratka pre Welding Couple, v preklade zvárací pár, ich sledujú tisíce ľudí. Na sociálnych sieťach sa delia o momenty zo svojho pracovného života a zároveň motivujú budúcich zváračov.

Viac z témy Slováci a Česi v zahraničí:
1.
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
2.
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
3.
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Zobraziť všetky články (13)

V rozhovore nám prezradili, ako sa k tomuto remeslu dostali, prečo si vybrali prácu v zahraničí, koľko si dokážu zarobiť a čo všetko predstavuje práca zvárača na cestách.

Pracujete ako zvárači. Čo všetko patrí do vašej pracovnej náplne?

Pracujeme ako zvárači – potrubári. Našou náplňou práce je podľa potreby rozmeranie, výroba, zváranie a montáž potrubných trás. Čo však vždy závisí od projektu, na ktorom práve pracujeme.

Ako sa dostane žena k takému (pre ženy) netradičnému povolaniu?

K tejto práci ma priviedol môj manžel. Keďže on v tomto odvetví pracoval už dlhšie, napadlo mu, že by bolo fajn, keby sme mohli byť spolu. Pomalými krôčikmi ma zoznamoval so zváraním, podsúval mi videá, fotografie a ukazoval mi, že aj ženy robia takúto prácu. Neskôr sme trávili čas učením v garáži a potom už klasicky ako každý – absolvovaním kurzov a štátnych skúšok.

Ženám, ktoré by sa chceli takejto práci venovať, by som chcela odkázať, že sa nemajú čoho obávať. Treba ísť na kvalitný kurz, učiť sa, trénovať a naberať skúsenosti. Ženy sú vo všeobecnosti veľmi precízne a majú cit pre detail, vďaka čomu sú vo zváraní veľmi šikovné.

Stretávate sa s nejakými predsudkami, že tvrdá manuálna práca nie je pre ženy? Majú ženy rovnaké možnosti a príležitosti nájsť si v tomto odvetví prácu?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • či majú ženy rovnakú príležitosť nájsť si prácu v tomto odvetví ako muži;
  • ako oddeľujú prácu od súkromia;
  • prečo sa rozhodli pracovať v zahraničí;
  • kde všade už pracovali;
  • koľko si dokážu ako zvárači v zahraničí zarobiť;
  • aké majú náklady na život;
  • ako vyzerá ich bežný pracovný týždeň;
  • v čom je ich práca najnáročnejšia;
  • aké rady by dali niekomu, kto premýšľa odísť za prácou do zahraničia.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac