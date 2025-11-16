Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma

Gabriela a Peter sú mladý manželský pár, ktorý verí, že remeslo má zlaté dno. Spája ich nielen láska, ale aj spoločná vášeň pre manuálnu prácu. Pracujú ako zvárači najmä v západných krajinách, ako napríklad Holandsko, Dánsko, Belgicko či Nemecko. Najviac ich však oslovilo Dánsko. „Páči sa nám najmä mentalita ľudí, ich správanie, ľudskosť, priateľskosť a ich pokojný spôsob života.“
Pod prezývkou Weldcoup, čo je skratka pre Welding Couple, v preklade zvárací pár, ich sledujú tisíce ľudí. Na sociálnych sieťach sa delia o momenty zo svojho pracovného života a zároveň motivujú budúcich zváračov.
V rozhovore nám prezradili, ako sa k tomuto remeslu dostali, prečo si vybrali prácu v zahraničí, koľko si dokážu zarobiť a čo všetko predstavuje práca zvárača na cestách.
Pracujete ako zvárači. Čo všetko patrí do vašej pracovnej náplne?
Pracujeme ako zvárači – potrubári. Našou náplňou práce je podľa potreby rozmeranie, výroba, zváranie a montáž potrubných trás. Čo však vždy závisí od projektu, na ktorom práve pracujeme.
Ako sa dostane žena k takému (pre ženy) netradičnému povolaniu?
K tejto práci ma priviedol môj manžel. Keďže on v tomto odvetví pracoval už dlhšie, napadlo mu, že by bolo fajn, keby sme mohli byť spolu. Pomalými krôčikmi ma zoznamoval so zváraním, podsúval mi videá, fotografie a ukazoval mi, že aj ženy robia takúto prácu. Neskôr sme trávili čas učením v garáži a potom už klasicky ako každý – absolvovaním kurzov a štátnych skúšok.
Ženám, ktoré by sa chceli takejto práci venovať, by som chcela odkázať, že sa nemajú čoho obávať. Treba ísť na kvalitný kurz, učiť sa, trénovať a naberať skúsenosti. Ženy sú vo všeobecnosti veľmi precízne a majú cit pre detail, vďaka čomu sú vo zváraní veľmi šikovné.
Stretávate sa s nejakými predsudkami, že tvrdá manuálna práca nie je pre ženy? Majú ženy rovnaké možnosti a príležitosti nájsť si v tomto odvetví prácu?
