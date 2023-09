Fyzických útokov politikov je viac: Mečiar atakoval novinára, Hlina sa pustil do Martvoňa. Matovič nedostal facku prvý raz

Počas relatívne krátkeho fungovania nášho štátu by sme v súčasnosti dokázali vyzbierať dostatok politických materiálov na poriadne bizarný celovečerný film. Výnimkou nie sú ani fyzické útoky, ktoré by nemali mať v kultivovanej spoločnosti miesto a dvojnásobne, keď hovoríme o parlamente. Potýčka Igora Matoviča a Róberta Kaliňáka ovládla v posledných hodinách slovenský internet a do popredia sa opäť dostávajú aj staré konflikty. Tu sú tie najznámejšie.

Hlina zhodil Martvoňa, Matovič dostal facku

V rámci slovenskej politiky sa fyzické ataky vyskytovali už od jej začiatku. Jeden z najpamätnejších sa udial ešte v roku 1999 mimo kamier, keď poslanec HZDS Peter Baco v bufete udrel kolegu z SDĽ Ľubomíra Andrassyho. „Podľa svedkov incidentu Baco počas prestávky udrel Andrassyho do tváre a potom „keď už dal jednu, pridá aj druhú“, vrazil mu znova. Poslanec útok poprel,“ písal Nový Čas.

Mimo kamier sa udiali aj potýčky medzi Ľubošom Micheľom a Andrejom Kolesíkom, pričom ostrá výmena názorov sa mala skončiť fackou. Tú dostal v roku 2010 aj Igor Matovič, ktorému ju uštedrila poslankyňa Anna Belousovová za to, že ju vo svojom článku nazval „Ančou“. Na celom incidente sa vtedy dobre pobavil aj Richard Sulík.

Ak sa však v čase vrátime o pár rokov späť, narazíme na azda najlegendárnejšie video, v ktorom bývalý premiér Vladimír Mečiar prudko reagoval na otázku reportéra. „Ešte raz sa ma to opýtaš, takú ti je*nem, že sa nespamätáš,“ znela ikonická hláška. Mečiara nahnevala otázka ohľadne kontroverznej vily Elektra, ktorá sa nachádza v Trenčianskych Tepliciach a novinára takpovediac chytil za golier, pričom mu hrozil päsťou.

Svojím vystupovaním sa do histórie dozaista zapísal aj poslanec Alojz Hlina, ktorý v súčasných voľbách kandiduje za stranu SaS. Počas jedného z rokovaní v sále NR SR ho Anton Martvoň nahneval tým, že ho obvinil z predávania alkoholu mladistvým. Hlina však nereagoval len verbálne, ale s Martvoňom si to prišiel do jeho lavice vydiskutovať aj fyzicky. Terajší kandidát za SaS oponenta chytil a zvalil zo stoličky medzi poslanecké lavice.

Jeden z diskutovaných konfliktov sa udial aj v roku 2020, keď mal poslanec za OĽaNO Jozef Pročko v poslaneckom bufete údajne škrtiť „smeráka“ Ľuboša Blahu. „V parlamentnom bufete ma práve fyzicky napadol poslanec Pročko. Chytil ma rukami za krk, škrtil ma a zúrivo so mnou lomcoval, kým nezasiahol čašník,“ napísal vtedy Blaha na sociálnej sieti a pridal aj fotku svojho krku, píše Pravda. Spor sa udial mimo kamier a Pročko podľa vlastných slov len konfrontoval Blahu kvôli nadávkam, ktoré mal na neho chrĺiť v rokovacej sále. Fyzický útok však poprel.

Okrem Belousovovej a Kaliňáka sa Matovič dostal do fyzickej potýčky napríklad aj s Milanom Mazurekom či Jurajom Blanárom. V roku 2019 predseda OĽaNO narušil tlačovú konferenciu strany SMER-SD s transparentom, čo sa nepáčilo vyššie menovanému poslancovi. Ten sa s Matovičom, v snahe vytrhnúť mu tento transparent, dostal do fyzického kontaktu. Podobný scenár platil aj pri Mazurekovi, ktorého počas vystúpenia v pléne NR SR Matovič nahneval nápisom „urevaný nácek“.

Azda najviac sa však do pamäti občanov zapíše práve nedávna šarvátka s Róbertom Kaliňákom, ktorému Matovič uštedril kopačku do hrude, na čo sa stal terčom niekoľkých faciek.