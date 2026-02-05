Predbehol silnú konkurenciu: Film Nepela zaujal kritikov, má najviac nominácií a mieri k hlavným cenám

Nominácie na národné filmové ceny Slnko v sieti sú už zverejnené. Celkovo je prihlásených 38 audiovizuálnych diel. Najviac nominácií pritom získal film Nepela debutujúceho režiséra a scenáristu Gregora Valentoviča.
Informovala o tom Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), ktorá je organizátorom ocenenia. Slovenská kinematografia sa podľa SFTA stále teší záujmu zo strany divákov, o čom svedčí vysoká návštevnosť slovenských filmov v kinách.
V roku 2025 zarezonovali najviac filmy Černák, Duchoň, Otec či Nepela. Akadémia informovala, že výber filmov nominovaných na ocenenie Slnko v sieti bude uvedený v novootvorenom kine Edison Filmhub v Bratislave v rámci cyklu Na domácej vlne s Lenkou Bednárovou. Projekcie budú každý druhý utorok od 17. februára do 31. marca a po každom premietaní bude aj diskusia s tvorcami.
Témy, história aj silná mladá generácia
Slovenská tvorba roku 2025 je podľa SFTA veľmi zaujímavá, a to hneď z viacerých aspektov. Napríklad reflektuje nedávnu či dávnejšiu históriu Slovenska v dielach ako Potopa, Perla, Černák, Akcia Monaco či Tichá pošta.
Filmy ako Otec či Zbormajster zase spracúvajú tragické spoločenské udalosti a Duchoň či Nepela divákovi ponúkajú pohľad do súkromného života významných slovenských osobností. Tvorba uplynulého roku súčasne priniesla množstvo celovečerných debutov mladých režijných talentov.
Počty prihlásených diel a kategórie
Celkovo je za rok 2025 prihlásených 38 audiovizuálnych diel. Do kategórie Najlepší hraný film je prihlásených 15 filmov a do kategórie Najlepší dokumentárny film šesť. V kategórii Najlepší animovaný film sú štyri filmy a sedem diel bude bojovať v kategórii Najlepší televízny film /miniséria/ seriál. SFTA pokračuje aj v minuloročnej novinke, a teda v kategórii Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film.
Tento rok je prihlásených šesť snímok, z čoho päť vytvorili študenti Vysokej školy múzických umení. „Mimoriadne ma teší, že rok 2025 jasne ukázal silu mladej generácie filmových tvorcov a tvorkýň. Možno sme svedkami novej prichádzajúcej vlny talentov, ktorá prináša dôležité témy. Aj v náročných podmienkach rastie ich aktivita, tvorivosť a odhodlanosť pokračovať v práci. Pre slovenskú kultúru je to dôležité a motivujúce posolstvo do budúcnosti,“ povedala prezidentka SFTA Katarína Krnáčová.
Najviac nominácií má film Nepela
Najviac nominácii získal film Nepela. Dielo debutujúceho režiséra Gregora Valentoviča získalo 13 nominácií, a to v kategóriách: Najlepší hraný film, Najlepšia filmová réžia, Najlepší filmový scenár, Najlepší kameramanský výkon, Najlepší filmový strih, Najlepšia filmová hudba, Najlepšia scénografia, Najlepšie kostýmy, Najlepšie umelecké masky, Najlepšie vizuálne efekty, Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe a Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Po deväť nominácií patrí filmu Potopa, a tiež filmu Otec.
Film Duchoň zaujal v siedmich kategóriách. Nepela, Otec a Potopa zabojujú o titul Najlepší hraný film roku 2025. V kategórii Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film sú nominované aj diela nastupujúcej generácie filmovej réžie. Všetky tri pritom vytvorili ženy, režisérky Eva Sajanová (Ako počúvať fontány), Hana Hančinová (Hot flush) a Štefánia Lovasová (Venuša v retrográde).
Kompletný zoznam nominovaných audiovizuálnych diel a osobností v jednotlivých kategóriách na národnú filmovú cenu Slnko v sieti za rok 2025 je dostupný na webe slnkovsieti.sk
