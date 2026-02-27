Filmové marcové novinky: CINEMAX prinesie akciu k MDŽ, novinky v IMAX aj očakávaný titul ŠAMPIÓN

Už začiatkom mesiaca prichádza rodinná novinka Skokani a záver bude patriť očakávanému domácemu filmu ŠAMPIÓN o Ondrejovi Nepelovi. Medzitým si diváci užijú Babskú jazdu, špeciálne podujatie k MDŽ, akčné tituly v IMAX aj rozprávkové dobrodružstvá. Každý si tak nájde presne to, na čo má chuť.
Filmový marec odštartuje CINEMAX už 1. marca obľúbenou Rodinnou nedeľou s novou animovanou akčnou komédiou Skokani od Disney a Pixar. Súčasťou podujatia bude tradične sprievodný program, darček pre deti aj tombola. Film predstavuje milovníčku zvierat Mabel, ktorá využije príležitosť otestovať novú technológiu umožňujúcu komunikáciu so zvieratami. Dynamický príbeh spája dobrodružstvo, humor aj environmentálny presah. A vy ho môžete vidieť už na predpremiére.
Rodinné publikum poteší aj animovaná rozprávka Janko a Marienka: Strážcovia kúziel, ktorá prinesie moderné spracovanie klasického rozprávkového motívu. A na konci mesiaca, počas veľkonočných sviatkov, uvedie CINEMAX biblický príbeh DÁVID od tvorcov filmu Kráľ kráľov. Divákov čaká rozprávanie nielen o viere, ale aj o odvahe, vytrvalosti a dobre, ktoré majú nadčasový presah.
Marec patrí ženám
Obľúbená Babská jazda v CINEMAX prinesie romantickú drámu Spomienky na neho. Príbeh sa pýta na otázku, ako sa znova odraziť odo dna po osudovom zaváhaní. Odpustenie sa stáva liekom a láska motiváciou začať odznova. Príjemný večer si môžete užiť 10.marca a účastníčky sa tradične môžu tešiť na sprievodný program, welcome drink, darčeky, tombolu a príjemnú atmosféru.
Pri príležitosti MDŽ pripravuje CINEMAX v nedeľu 8. marca špeciálnu predpremiéru pokračovania úspešnej komédie Želanie k narodeninám Krstiny. V centre diania opäť stojí svojská matka, manželka a svokra v podaní Evy Holubovej. Diváčky sa môžu tešiť na ďalšiu dávku situačného humoru aj nečakaných rodinných zvratov. Súčasťou podujatia bude aj milé prekvapenie v podobe darčeka.
A ak nestíhate poďakovať žene, ktorú si vážite v daný deň návštevou kina, máme pre vás skvelý tip.
Venujte jej špeciálny voucher do kina s novým ženským motívom. Tento darček rozhodne stojí za to, pretože darovať filmový zážitok je štýlové!
Okrem toho posledné dve marcové nedele poteší hlavne ženy aj projekt ARTMAX uvedením Il Volo, koncertného zážitku populárneho operného tria. Podujatie doplní welcome drink a výnimočná atmosféra, ktorá osloví nielen milovníčky operných árií.
Prichádza ŠAMPIÓN
Na svoje si prídu aj fanúšikovia hororových a dramatických titulov. Film Nevesta ukazuje nie práve typickú družku. Frankenstein (Christian Bale) túži po láske. Zo znovuzrodenej nevesty (Jessie Buckley) sa však miesto poslušnej manželky stáva nespútaná živelná sila, ktorá si chce užívať život po svojom. V polovici marca sa zase diváci môžu tešiť na napínavý sci fi titul Posledná šanca s Ryanom Goslingom. Oba filmy dokonale vyniknú najmä vo formáte IMAX, ktorý ponúkne intenzívnejší vizuálny aj zvukový zážitok.
Na začiatku marca program doplní aj absurdná čierna komédia s hororovými prvkami Veľa, šťastia, zdravia, nezomri so Samom Rockwellom.
Záver mesiaca bude patriť očakávanému filmu ŠAMPIÓN. Výnimočný filmový projekt spája hviezdne herecké obsadenie, vrcholový šport a vizuálne spracovanie svetovej úrovne. Snímka o krasokorčuliarskej legende Ondrejovi Nepelovi vyniká nielen svojím rozsahom, ale aj odvážnym filmovým jazykom. V hlavnej úlohe sa objaví Adam Kubala a Jana Nagyová, ale aj Alexander Bárta, Jozef Vajda, Roman Luknár, Martina Jindrová… Film vstupuje do CINEMAX na konci marca, a to 26.marca.
Filmovú marcovú nádielku si najlepšie vychutnáte vo VIP sálach CINEMAX, kde sa večer začína úplne bez čakania. Lístok si kúpite online, prídete priamo do sály, usadíte sa na pohodlné koženné sedadlá a cez tablet si objednáte presne to, na čo máte chuť. A nehovoríme iba o popcorne a nachos.
Pokojne si môžete pri filme s Ryanom Goslingom dopriať pizzu, pri hororovej Neveste sa zahryznúť do chrumkavých kuracích stripsov a pri domácom filme ŠAMPIÓN si objednať langošové štangle na slano aj na sladko. Vo VIP nejde len o film, ale o kompletný zážitok, ktorý chutí rovnako dobre, ako vyzerá na plátne. Doprajte si maximálny filmový zážitok, ktorý má atmosféru.
Pozri si celý program TU.
Nahlásiť chybu v článku