Film Duchoň ho negatívne zasiahol: Primátor Galanty, odkiaľ legenda pochádzala, prezradil prečo je z neho sklamaný

Do slovenských kín dorazil v premiére očakávaný film Duchoň, ktorého hlavným aktérom je slovenská spevácka legenda, no už niekoľko dní predtým ho mali možnosť vidieť prví zvedavci v rámci špeciálnych predpremiér. Karol Duchoň bol rodákom z Galanty a na snímku si zašiel aj miestny primátor. S verejnosťou sa podelil o svoje úprimné dojmy.

Peter Kolek, primátor mesta Galanta, sa zúčastnil ešte predpremiéry, ktorej súčasťou bol aj koncert. Keďže je hrdý na to, že Karol Duchoň pochádzal z týchto končín, rozhodol sa priniesť svoj pohľad na vec.

„Karol Duchoň je pre naše mesto veľké meno. Má v Galante svoju ulicu, bustu, pamätnú izbu a každoročne si ho pripomíname prostredníctvom festivalu Kantiléna. Sme na neho právom hrdí. Je pre nás symbolom hudby, výnimočného talentu, ale aj ľudskej charizmy a srdečnosti,“ opísal

Priblížil, že pred premietaním sa uskutočnil hudobný blok, ktorý nazval „jediným svetlým bodom večera“. „Vystúpil krstný syn Karola Duchoňa, Adrian Fahn, spolu s kapelou 4Mation, a zazneli viaceré legendárne piesne. A musím povedať, že to bol famózny koncert, ktorý zdvihol ľudí zo sedadiel,“ prezradil a dodal, že vystúpenia boli „plné emócií, úcty a živého odkazu speváka, ktorého majú radi“.

Kritikou na film nešetril

Keď došla reč na samotnú snímku z dielne režiséra Petra Bebjaka, primátorove slová nabrali ostrejší ráz.

„Samotný film ma však hlboko zasiahol – a žiaľ, nie v pozitívnom zmysle. Film zvolil jednostranný pohľad na jeho život – zameriavajúc sa takmer výlučne na jeho tienisté stránky, osobné zlyhania a závislosti. To dobré – jeho úspechy, výnimočný hlas, obrovská popularita a pozitívny vplyv na slovenskú hudbu – bolo, žiaľ, takmer bagatelizované.“

Na záver doplnil, že film sa Galanťanov dotkol a z obrazu, ktorý o Duchoňovi vytvára, cítia bolesť. „Ďakujem všetkým, ktorí si film prišli pozrieť. Prosím však – nerobme si o Karolovi obraz len na základe tohto filmu. Karol si zaslúži viac než len pohľad cez prizmu trápení.“

Duchoň sa dostal do našich kín a mnohí sa ho nevedeli dočkať. Prví diváci mu zatiaľ udeľujú relatívne vysoké hodnotenia, na ČSFD mu svieti 71 % a toto číslo stále narastá. Chvália napríklad výkon herca Vladislava Plevčíka v role Duchoňa a taktiež jeho chytľavé piesne, pri ktorých vám bude v sálach do tanca. Ako sa mu bude na striebornom plátne dariť a koľkých divákov pritiahne do sál, budeme pozorne sledovať.