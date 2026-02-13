Ficovho poradcu čaká súd: Tvrdí, že je nevinný. Obvinený je pritom z vážnych skutkov

Ilustračnáoto: TASR - Jakub Kotian

Roland Brožkovič
TASR
Dohodu o vine a treste odmietol uzavrieť, tvrdí, že skutky uvedené v obžalobe sa nestali.

Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) začalo v piatok hlavné pojednávanie s bývalým sudcom a v súčasnosti poradcom predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), advokátom Davidom Lindtnerom. Je obžalovaný zo spáchania zločinu zasahovania do nezávislosti súdu a prečinu nepriamej korupcie z obdobia, keď ešte pôsobil na poste predsedu Okresného súdu Bratislava III.

Podľa obhajoby je obžaloba nedôvodná a nezákonná. „Som nevinný,“ vyhlásil David Lindtner. Dohodu o vine a treste odmietol uzavrieť, tvrdí, že skutky uvedené v obžalobe sa nestali. Kriminalizácia jeho osoby má údajne politické pozadie. Byť v pozícii obžalovaného je pre neho vraj nová situácia.

Výpoveď prerušil

Lindtner súdu priblížil svoju profesionálnu prax ešte z čias svojho pôsobenia ako začínajúceho prokurátora, cez šéfa bratislavského okresného súdu v rokoch 2015-2019 až doteraz. Výpoveď neskôr prerušil s tým, že v nej bude pokračovať až po výpovediach svedkov.

Foto: pexels

„Od prvého zadržania tvrdím, že tie skutky sa nestali. Mám aj sťaženú pozíciu, pretože neviem kedy, lebo v nezistenom čase, na nezistenom mieste… Bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) preto takto skutky formuloval, aby dotyčný, voči ktorému obvinenie smeruje, nemal možnosť obrany. Prokurátor v prípravnom konaní nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by preukazovali to, čo dvaja kajúcnici. Bývalý ÚŠP a NAKA to robili s obľubou, povedia, že pred desiatimi rokmi niekto niečo na vás povie a vy sa nemáte prakticky ako brániť,“ konštatoval Lindtner

Prvá svedkyňa, exsudkyňa Miriam Repáková zadržaná v rámci akcie Búrka v roku 2020 a právoplatne odsúdená pre zločin ohýbania práva, odmietla v piatok vypovedať, aby si neprivodila trestné stíhanie. Ako zdôvodnila, vraj odvtedy ubehol dlhý čas, už si nepamätá a aj zo zdravotných dôvodov sa musí vyhýbať stresovým situáciám. Čítala sa preto jej výpoveď z prípravného konania.

Medzi svedkami figuruje aj ďalší bývalý sudca Vladimír Sklenka, ktorý vypovedal vo viacerých kauzách týkajúcich sa podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí súdov a korupcie. Prokurátor podal obžalobu na Davida Lindtnera v júli 2022. Samosudca ŠTS ju odmietol, prokurátor však podal voči tomu sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd SR. Ten rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensko vraj netečie ruská ropa: Ropovod Družba je po ruskom útoku odstavený, vláda sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac