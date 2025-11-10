Ficov pohár trpezlivosti pretiekol: Chce okamžite odvolať celé vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko

Premiér Slovenskej republiky Robert Fico dnes na tlačovej konferencii oznámil, že po včerajšej nehode dvoch vlakov pri Pezinku chce odvolať celé vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko. Minister dopravy Jozef Ráž by tak podľa neho mal urobiť okamžite.
„Bez ohľadu na to, či títo ľudia majú alebo nemajú priamu zodpovednosť za nešťastie, je to druhé nešťastie v krátkom čase,“ hovorí Fico.
Správu aktualizujeme.
