Vládu rozhodne nešetria: Mimoriadne tvrdé slová opozície po nehode. Vlaky sú vraj nebezpečné, na vine je ich rozkrádanie

Zrážka vlakov pri Pezinku
Podľa opozičných strán stoja za vlakovými nešťastiami rozkrádanie železníc a zastaranosť zabezpečovacích systémov.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zrážku vlakov pri Pezinku za hroznú tragédiu, ktorá sa podľa neho deje opakovane. Kritikou nešetrili ani ostatné opozičné strany.

Šimečka kritizuje stav infraštruktúry na Slovensku a tvrdí, že vláda nedokáže garantovať bezpečnosť ľudí.

Nemôžeme už akceptovať, čo sa snaží podsúvať Robert Fico – že máme mlčať a čakať na vyšetrovanie. Táto vláda nevie garantovať bezpečnosť ľudí na Slovensku. Padajú tu mosty, zrážajú sa vlaky, rastie kriminalita. Po 14 rokoch vlády Smeru máme extrémny dlh na infraštruktúre aj na ľudských zdrojoch. Je to len a iba Ficova zodpovednosť,“ uviedol Šimečka na sociálnej sieti.

Pridal sa aj zvyšok opozície

Rozkrádanie železníc a zastaranosť zabezpečovacích systémov stoja podľa opozičných strán za vlakovými nešťastiami, ktorých v poslednom období pribúda.

Keď sa v júni 2024 udialo vlakové nešťastie neďaleko Nových Zámkov, žiadali sme ministra dopravy Jozefa Ráža, aby predstavil koncepčné riešenie pre zlepšenie stavu železníc. Dve nehody, koncepcia žiadna, odmeny pre exšéfa Saka 49 000 eur,“ uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Hnutie Slovensko poukazuje na to, že bezpečnosť železníc zlyháva a je hrozbou pre ľudí. „Prečo by sme mali mlčať o príčine vážnych nehôd vlakov? Lebo tým, čo 14 rokov rozkrádali aj železnice, sa to nepáči? Nie, nemlčme. Zabezpečovacie systémy našej železnice sú sto rokov za opicami. Tak sa nečudujme,“ napísal na sociálnej sieti predseda hnutia Igor Matovič.

Podľa strany Demokrati sa železničná doprava, ktorú na Slovensku využívajú denne státisíce ľudí, otriasa v základoch. Napriek tomu, že je ešte priskoro hovoriť o príčinách, Slovensko si takéto dva mimoriadne vážne incidenty, aké sa stali v priebehu niekoľkých dní, nepamätá.

Vláda vraj musí konať

Ak chce vláda obnoviť dôveru verejnosti v bezpečnosť železničnej dopravy, nesmie na dnešnom zasadnutí iba predstierať riešenia, ale prijať konkrétne akútne opatrenia, prízvukujú Demokrati.

Od ostatnej vážnej nehody pri Rožňave 13. októbra (69 zranených) vláda k zvýšeniu bezpečnosti na železnici neschválila žiaden materiál. Prednejšie boli zjavne kasína. Pritom včerajšia nehoda (zatiaľ 79 zranených) je v mnohom podobná. Odborníci, nie politici, bili na poplach a predstavili konkrétne opatrenia, čo sa má bezodkladne robiť,” poukázal člen predsedníctva Demokratov Michal Kiča a vyzýva vládu a osobitne ministra dopravy Jozefa Ráža na neodkladné predstavenie krokov na zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy.

Strana navrhuje celoplošnú rádiofikáciu, teda vysielačky do každého vlaku na komunikáciu medzi dispečingom a rušňovodičom. Tiež treba ⁠dovybaviť vlaky systémom ETCS, ktorý stráži rušňovodiča, aby neprekročil rýchlosť, neprešiel návestidlo na červenú a nevošiel na obsadenú koľaj. Za potrebné považuje strana riešiť aj otázku kvalifikácie a mzdového ohodnotenie rušňovodičov.

Zvlášť dovybavenie vlakov systémom ETCS sa ukazuje ako najdôležitejšie, keďže podľa predbežných informácií regionálny vlak od Nitry, ktorý mal prejsť návesť, takýmto zariadením vybavený nebol, hoci samotná trať áno. Celoplošná rádiofikácia by zase dokázala aspoň čiastočne preklenúť absenciu systému ETCS na tratiach, kde je zatiaľ vybudovaný len na úsekoch 204 kilometrov z celkových 830 kilometrov,“ dodáva strana Demokrati.

