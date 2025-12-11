Fico na Európskej rade nepodporí ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu, vyjadril sa aj k zákazu spaľovacích motorov

Vojna na Ukrajine
Fico sa vyjadril k ďalšej pomoci Ukrajine aj k zákazu spaľovacích motorov.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nepodporí na najbližšej Európskej rade žiadne riešenie na podporu ďalších vojenských výdavkov pre Ukrajinu.

Vo štvrtok to povedal počas Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR s tým, že slovenská vláda je solidárny hráč v humanitárnej pomoci Ukrajine v mnohých oblastiach a rovnako je podporovateľom aj jej vstupu do Európskej únie (EÚ).

„Nemôžem podporiť a ani pod žiadnym tlakom nepodporím žiadne riešenie na podporu vojenských výdavkov Ukrajiny, na ktorom by mala participovať Slovenská republika. Súčasne rešpektujem suverénne právo každého členského štátu Európskej únie prijať na dobrovoľnej báze iné riešenie,“ uviedol Fico.

Kritizuje stratégiu EÚ

Konflikt na Ukrajine nemá podľa neho vojenské riešenie, pričom stratégia EÚ k tomuto konfliktu je nesprávna a neúčinná. Zhodnotil, že pokračovanie vojny je nezmyselným zabíjaním bez posilňovania pozície Ukrajiny v prípade mierových rokovaní. Preto podporuje mierové iniciatívy a snahy o ukončenie tejto vojny zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ďalej priblížil, že na najbližšej Európskej rade sa bude hovoriť aj o téme v súvislosti so zákazom výroby a predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035. Na Európsku komisiu (EK) bolo podľa neho potrebné zatlačiť, pričom výsledkom je list viacerých európskych krajín, ktorý žiada EK, aby nedošlo k definitívnemu zákazu a bolo možné naďalej predávať nielen elektromobily, ale aj vozidlá s alternatívnymi pohonmi, ako sú napríklad hybridy.

„Dlhodobo tlačíme na Európsku komisiu a pýtame sa, čo chce urobiť (v rámci automobilového priemyslu), ale toto nefunguje. Ak niečo funguje, tak je to spolupráca s krajinami, ktoré majú rovnaký problém ako my, a preto považujem za strategicky dôležité stretnutie, ktoré som mal so spolkovým kancelárom Nemecka Friedrichom Merzom na predchádzajúcej Európskej rade, kde sme si povedali, že je potrebné zatlačiť na Komisiu.

Výsledkom je list kancelára, ktorý žiada Komisiu, aby po roku 2035 nedošlo k definitívnemu zákazu výroby a predaja áut so spaľovacími motormi, aby naďalej bolo možné vyrábať a predávať autá, ktoré budú mať aj iný pohon ako elektrický,“ dodal Fico.

