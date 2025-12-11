Viacerým slovenským nemocniciam hrozí hromadné prepúšťanie a zatváranie oddelení, vládu žiadajú o riešenia

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Tomáš Mako
TASR
Podľa asociácie hrozí viacerým nemocniciam scenár prepúšťania a zatvárania oddelení.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyjadruje obavy zo zhoršujúcej sa situácie v nemocniciach, ktoré čelia prepúšťaniu a zatváraniu oddelení.

Rovnaký scenár ako v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave, ktorá informovala o hromadnom prepúšťaní a reprofilizácii, hrozí podľa asociácie aj ďalším nemocniciam na Slovensku. ANS tvrdí, že ide o priamy dôsledok zmluvy, ktorú minulý rok uzavrel rezort zdravotníctva s Lekárskym odborovým združením (LOZ).

„Na základe zverejnených informácií musíme konštatovať, že prepúšťanie a rušenie oddelení v Nemocnici Milosrdní bratia je aj priamym následkom memoranda, ktoré pred rokom pod hrozbou hromadných výpovedí lekárov presadilo LOZ, čo potvrdil aj samotný riaditeľ nemocnice,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk.

Nedostatočné financovanie

ANS podotkla, že pred dôsledkami tejto zmluvy dlhodobo varovala a aktuálne sa ukazuje, že varovania boli opodstatnené. Takisto opätovne poukázala na dôsledky konsolidácie a nedofinancovania svojich členov vrátane možného prepúšťania a zatvárania oddelení.

„Táto situácia sa môže týkať viacerých regiónov Slovenska, ako nám potvrdili členovia na rokovaní Rady ANS tento týždeň. Na rozdiel od štátnych nemocníc sa naši členovia vo väčšine prípadov nemôžu a ani nechcú zadlžovať. Najväčšie problémy im spôsobuje dramatický nárast mzdových výdavkov v dôsledku memoranda,“ upozornil Pramuk.

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Asociácia preto apeluje na Ministerstvo zdravotníctva SR a vládu, aby z dlhodobého hľadiska hľadali spôsoby, ktoré budú stabilizovať zdravotnícky systém udržateľným spôsobom.

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti.

