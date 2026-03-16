Fico: Európa môže mať takú cenu elektrickej energie, akú si určí. Ropu čerpáme z vlastných štátnych zásob

Lucia Mužlová
TASR
Premiér očakáva, že lídri Európskej únie budú apelovať na ukrajinského prezidenta, aby obnovil dodávky ropy cez tento ropovod.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok na Úrade vlády SR prijal veľvyslancov členských štátov Európskej únie pred nadchádzajúcim zasadnutím Európskej rady (ER). Na rokovaní s nimi zdôraznil, že najvážnejším problémom, ktorému čelí EÚ v oblasti konkurencieschopnosti čelí EÚ, sú vysoké ceny energií. Pokiaľ z rokovania nevzídu konkrétne opatrenia a nebudú predstavené verejnosti, bude podľa Fica zasadnutie ER fiaskom. Informoval o tom Úrad vlády SR.

„Európa môže mať takú cenu elektrickej energie, akú si určí. Záleží len na európskych rozhodnutiach, aká bude cena elektriny pre priemysel a obyvateľov,“ povedal premiér. Podľa jeho slov už nestačia všeobecné deklarácie, ale sú potrebné konkrétne a rýchle opatrenia.

Slovensko bude v Bruseli podľa Fica presadzovať konkrétne riešenia na zníženie cien energií, posilnenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, ochranu energetickej bezpečnosti a zachovanie silnej politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcom rozpočte EÚ.

Slovensko bude podľa premiéra podporovať opatrenia, ktoré prinesú reálne zníženie cien elektriny pre priemysel aj domácnosti. Medzi diskutované riešenia patrí oddelenie cien plynu od cien elektriny, ako aj revízia systému emisných povoleniek ETS.

Ropu míňame z vlastných zásob

Predseda vlády zároveň upozornil, že Slovensko čelí mimoriadne vážnej situácii v oblasti dodávok ropy a musí pristupovať k čerpaniu zo štátnych rezerv. „Slovensko je krajina, ktorá momentálne čerpá ropu zo svojich vlastných štátnych zásob,“ pripomenul premiér s tým, že Slovensko bude na Európskej rade žiadať solidaritu pri riešení situácie okolo ropovodu Družba. Zároveň očakáva, že lídri Európskej únie budú apelovať na ukrajinského prezidenta, aby obnovil dodávky ropy cez tento ropovod.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine premiér zopakoval podporu mierovému a diplomatickému riešeniu konfliktu, no zároveň zdôraznil, že Slovensko bude dôsledne chrániť svoje legitímne energetické a hospodárske záujmy. Významnou témou rokovania bude aj vývoj na Blízkom východe, ktorý má priamy dosah na stabilitu energetických trhov a ceny pohonných látok v Európe.

Premiér sa dotkol aj prípravy budúceho viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034. Zdôraznil, že pre Slovensko zostávajú kľúčovými prioritami politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska politika, pričom SR je pripravená rokovať o kompromisoch v ďalších oblastiach.

Ľudia majú menej, oni viacej: Premiérovi aj ministrom opäť stúpnu platy, mesačne ide o stovky…

