Festivalová výbava, ktorá ťa zachráni: Na toto nezabudni, ak si chceš festival užiť naplno (a bez stresu)

Letná festivalová sezóna je práve v plnom prúde. Hudba, tanec, priatelia, západy slnka a chvíle, ktoré si budeš pamätať ešte dlho. Aby však tvoj zážitok ostal príjemnou spomienkou bez nálepky „prežil/a som len tak-tak“, oplatí sa trochu pripraviť.
V tomto článku ti prinášame praktický, no nie úplne prvoplánový prehľad toho, čo sa ti môže na festivale naozaj zísť. Niektoré veci ťa zachránia pred nečakaným dažďom, iné ti dodajú pohodlie. A sú aj také, ktoré ti ušetria nervy.
1. Refill fľaša na vodu: Hydratácia je základ
Bez ohľadu na to, koľko energie máš na začiatku dňa, bez dostatočného pitného režimu tvoj festivalový zážitok rýchlo stratí iskru. Väčšina festivalov dnes ponúka miesta na dopĺňanie vody, stačí ti teda vlastná fľaša. Ideálne taká, ktorú vieš pripnúť na batoh alebo zavesiť na ruku. Navyše, je to udržateľné riešenie, ktoré šetrí prírodu aj tvoju peňaženku.
2. Vlhčené obrúsky a antibakteriálny gél musia byť
Festivalová realita býva prašná, upotená a často bez dostupného umývadla. Malé balenie vlhčených obrúskov alebo dezinfekcie ťa vie zachrániť nielen po návšteve toalety, ale aj pred jedlom alebo po dlhom tanci.
3. Šatka = multifunkčný záchranca
Môžeš ju použiť ako ochranu pred slnkom, prikrývku na chladný večer, improvizovanú podložku na sedenie či zábranu pred prachom. V niektorých prípadoch ti doslova zachráni dýchacie cesty, ak sa ocitneš v blízkosti prašného tanečného davu.
4. Zátky do uší: Hudba áno, pískanie v ušiach nie
Milujeme hlasnú hudbu, ale ešte radšej máme zdravý sluch. Ak tráviš viacero dní na festivale, tvoje uši si zaslúžia oddych. Kvalitné zátky do uší sú malá investícia, ktorá sa ti vráti.
5. Powerbanka, pretože vybitý mobil = žiadne fotky a stratená partia
Festival je o zážitkoch – a tie si budeš chcieť zaznamenať. Zároveň potrebuješ byť na príjme, ak sa stratíš kamarátom alebo potrebuješ rýchlo nájsť najbližší stan s jedlom. Powerbanka je jednoducho nevyhnutnosť.
6. Nepremokavá bunda alebo pršiplášť
Aj keď predpoveď hlási slnko, večer sa môže pokojne nečakane rozpršať. Ľahká pláštenka alebo bunda nezaberie veľa miesta v ruksaku, no môže ti ušetriť hodiny v premočenom oblečení.
7. Pohodlné topánky: Tvoje nohy ti poďakujú
Festivaly znamenajú kilometre chôdze medzi stanom, pódiami, jedlom a späť. Tenisky alebo sandále, ktoré máš overené a nezoderú ti päty, sú lepšia voľba ako nové módne kúsky.
8. Niečo, čo spríjemní ticho medzi koncertmi
Nie všetky momenty na festivale sú akčné. Prídu chvíle, keď si len sadneš do trávy, pozoruješ oblohu alebo sa rozprávaš s priateľmi. Či už je to kocka čokolády, cestovný zápisník, kniha alebo chvíľa s bezdymkou a dobrou spoločnosťou, dopraj si aj oddych. Lebo aj ten je súčasťou zážitku.
Festival nie je len o hudbe. Je to komunita
Festivaly sú malé mestá plné rôznych ľudí. Každý má svoj štýl, energiu, hranice. Základom dobrej atmosféry je rešpekt – voči ostatným, voči sebe, aj voči prírode. Preto sa oplatí premýšľať aj nad tým, ako sa správaš v dave, ako komunikuješ a či niekomu nezaberáš miesto alebo nenarúšaš jeho komfort. Slušnosť nie je obmedzenie. Je to najlepšia vstupenka k autentickému zážitku.
Vedeli ste?
Výskum z University of Queensland ukázal, že zážitky, o ktoré sa delí na hudobných festivaloch, podporujú psychické a sociálne zdravie mladých ľudí. Účastníci uvádzali vyšší pocit spolupatričnosti, lepšiu náladu a dokonca aj osobnostný rast, ktorý pretrvával aj po skončení podujatia. Festivaly teda nie sú len o zábave, ale aj o budovaní komunít a prežívaní spoločného rituálu, vďaka ktorému sa cítime viac prepojení.
Malý rituál, veľká pohoda
Každý z nás má svoje malé festivalové rituály. Či už ide o rannú kávu pred stanom, spoločné fotky pri západe slnka, alebo len o tiché posedávanie s priateľmi, keď hudba na chvíľu utíchne. Značka Gudvio je súčasťou moderných rituálov, ktoré si môžeš dopriať so svojou komunitou. S rešpektom, ľahkosťou a zodpovedne. Verí, že aj počas festivalu môžeš zostať verný/verná sebe a svojim hodnotám.
Produkty značky Gudvio sú určené výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov. Vždy ich používajte zodpovedne a v súlade s odporúčaniami výrobcu.
