Festival Živé Račko – v šiestom ročníku po prvýkrát so zahraničným hosťom

foto: Živé Račko

PR článok
Prvú septembrovú sobotu, 6. septembra, sa park na Račianskom mýte opäť rozvibruje životom.

Po šiestykrát tu privíta návštevníkov mestský medziodborový festival Živé Račko. Svoje miesto našiel po rekonštrukcii parku v jeho ľavej časti pri Smrečianskej ulici, kde sa striedajú výhody asfaltovej plochy s trávnikmi. Tento rok po skúsenostiach z minulých ročníkov dôjde len k menším zmenám.

„Mierne presuny nastanú z pohľadu street food zóny, aby sme zabránili tlačeniciam okolo stánkov a tiež zabezpečili čo najväčšiemu počtu návštevníkov dobrý výhľad na hlavné pódium,“ hovorí Pavol Troiak, zakladateľ a hlavný organizátor festivalu.

foto: Živé Račko

Úplnou novinkou tohto ročníka bude oficiálna after párty v klube Trnko na Trnavskom mýte (bývalý Bastion), kde si budú môcť návštevníci vychutnať elektronickú muziku po skončení festivalu na Račianskom mýte. Na afterke zahrajú známe mená ako Naďa, legenda slovenského techna Toky a Uboziakmimo. Vstupné bude 5 eur na mieste.

Skvelý program

Opäť nebude chýbať osvedčená skladba programu na dvoch pódiách – hlavnom a v detskej zóne. Na hlavnom pódiu vystúpi po prvýkrát hosť zo zahraničia – česká kapela Midi Lidi. Ešte pred ňou dostane priestor slovenská alternatívno-rocková hudobná skupina Bad Karma Boy a predvedie sa aj čoraz populárnejší všestranný umelec Vojtik. Pred profesionálmi ale tradične vystúpia mladé talenty, tento rok to budú deti zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera a tanečníci zo skupiny UNI.

foto: Živé Račko

Okrem pódiového programu sú pevnou súčasťou festivalu aj sprievodné podujatia ako výmena či darovanie kníh, osveta v stánkoch občianskych združení, ale aj podpora znevýhodnených skupín občanov, stánky s lokálnymi výrobkami a, samozrejme, kvalitný street food. Chýbať nebudú ani diskusie s povolanými odborníkmi, tento rok na témy Ako zmenia eurofondy Bratislavu? Kde bude o 30 rokov?Moc v rukách žien: Ako sa vďaka EÚ mení politika?

Celkom prirodzene je v bezprostrednej blízkosti ihriska pre najmenších na Živom Račku veľkým lákadlom  detská zóna festivalu. Pódiový program otvorí tento rok všestranný showman Janko s jeho najnovším číslom, opäť nebude chýbať veselé čítanie z knižky a, samozrejme, ani divadielko – po roku prichádza divadlo Postav sa za seba s pokračovaním príbehu o priateľstve a porozumení v predstavení BezrozdieLove. Program pre najmenších zavŕši koncert jedinečného detského speváka menom Notový Danny, ktorého chytľavé texty dostanú každého.

foto: Živé Račko

Tradične sa môžu deti tešiť aj na bohaté sprievodné aktivity ako tombola, chodníček pre zdravé nôžky, kreatívna zóna, maľovanie na tvár, skákací hrad, mobilné planetárium a novinka – nafukovací labyrint. “Každý rok sa snažíme priniesť niečo nové, hoci to chce stále viac premýšľania pri hľadaní miesta na atrakcie, ale považujeme za dôležité, aby deti a ich rodičia videli, že nám na nich skutočne záleží a nespíme na vavrínoch,“ hovorí Marianna Mašátová, spoluorganizátorka festivalu zodpovedná za detskú zónu.

K moderátorskému mikrofónu sa na Živom Račku po ročnej pauze vracia Ludwig Bagin, v detskej zóne dostanú opäť príležitosť malí moderátori. Vstup je ako vždy bezplatný. Náročnú situáciu v kultúre, keď ostali mnohí aktéri po rokoch bez finančnej podpory z FPU pocítil aj festival Živé Račko. „O prostriedky na financovanie kultúry z iných, ako štátnych zdrojov, je tento rok citeľne veľký boj, o to viac som vďačný za každé euro, ktoré sme vďaka našim partnerom a podporovateľom dokázali dať dokopy, bez nich by sa festival neuskutočnil,“ hovorí Pavol Troiak.

 

Festival je financovaný výlučne z grantov, dotácií a sponzorstva a tento ročník sa Živé Račko koná vďaka podpore SORIA Development, Nadácie SPP, Penta Real Estate, Bratislavského samosprávnoho kraja, Hudobného fondu, SOZA, RENEW EUROPE, BKIS, Hlavného mesta SR Bratislavy, Engie a Martina Pekára – gestora pre dopravu a mobilitu.

Viac info na Facebook udalosti alebo na Facebook profile festivalu.

foto: Živé Račko
