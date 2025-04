Festival sa zmenil na nočnú moru: Páchateľ vo Vancouveri údajne trpel psychickými problémami, zabil 11 ľudí

Polícia v kanadskom meste Vancouver v nedeľu oznámila, že náraz auta do ľudí na tamojšom pouličnom festivale filipínskej kultúry si vyžiadal už najmenej 11 obetí. Náčelník polície Steve Rai dodal, že dôkazy v tomto prípade nesvedčia o tom, že ide o teroristický čin.

Dodal, že u vodiča auta, ktorého polícia zadržala krátko po čine, sa v minulosti prejavili psychické problémy a mal aj ťažkosti s políciou, informovala agentúra AP, píše TASR. Podľa kanadských médií vodič po nehode z auta vyskočil a pokúšal sa z miesta ujsť. Viacero prítomných ho však zadržalo, kým dorazila polícia. Na jednom z videí na sociálnych sieťach je údajne vidieť páchateľa, ako sa drží za hlavu a opakuje: „Je mi to ľúto.“

Kanadský premiér Mark Carney v súvislosti s nešťastím uviedol, že je „zdrvený“. Na platforme X tiež vyjadril obetiam a ich rodinám svoju sústrasť, píše DPA. Filipínsky prezident Ferdinand Marcos deklaroval, že ho správa o incidente počas filipínskeho festivalu Lapu Lapu v Kanade zdrvila, a oznámil, že filipínsky generálny konzulát vo Vancouveri bude spolupracovať s kanadskými úradmi na zabezpečení dôkladného vyšetrenia.

The attack at the Lapu Lapu festival has left our country shocked, devastated, and heartbroken.

To those grieving, to those who were injured, to the Filipino Canadian community, and to everyone in Vancouver: Canada is mourning with you, and we are united behind you. pic.twitter.com/GQnubDjQma

— Mark Carney (@MarkJCarney) April 27, 2025