Festival Cestou necestou opäť v slovenských mestách. Stopovanie, treky na konci sveta a šialené príbehy

Až v 22 slovenských mestách sa od 3. 3. – 7. 4. 2020 môžeš tešiť na cestovateľskú smršť, aká tu ešte nebola! Šialené príbehy, stopovanie, ženy sólo cestovateľky, treky na konci sveta, posúvanie hraníc komfortu, ostrovy ako z pohľadnice, cestovateľské prekvapenia či zahraniční hostia.

Budeš sa s nami plaviť po ostrovoch celého sveta. Čaká ťa jedna z TOP prednášok za celú históriu festivalu – Nový Zéland v podaní Tomáša Grígera. Frajerské Faerské ostrovy vystrieda zamrznutý Island, odskočíme si na nemenej atraktívne Azory, ktoré spoznáme len vďaka stopovaniu a s hlavou pod holým nebom. Pohodička na Maledivách bez rezortov či netradičná svadobná cesta na Madagaskare, nasledovaná rajskou Srí Lankou, ale aj kráľovstvom veľrýb, kde skoro nikto nechodí – Tongou.

Ľadovce aj šaman z Nepálu

Poputujeme za ľadovcami po celom svete, ale aj za šamanom do Nepálu. Dávku adrenalínu ti zdvihne reprezentant SR vo freeride – Ján Tajboš, ale aj prechádzka okolo osemtisícky – Manaslu.

Na festivale bude početne zastúpené aj nežnejšie pohlavie. Mili ti vyrozpráva príbeh, ako zdolala nástrahy Strednej Ameriky. Radka prešla na bicykli cez Irán a pre milovníčky skutočných výziev máme sólo trekovanie cez hory či skialp v Južnej Amerike.

Z kategórie „punk“ sa môžeš tešiť na ďalšie vyčíňanie Filipa Jánošíka, ktorý sa tentokrát vydal do kláštora v Thajsku, kde sa nechal dobrovoľne zavrieť do ringu s muay thai boxermi. Ikona Kysúc Mišo Tlelka predstaví štyri -stany z jeho siedmich návštev postsovietskych republík. Tvoje oko nezostane suché ani pri Rudovi s jeho pionierom, no tešiť sa môžeš aj na kompletnú trilógiu NÁROČNÝCH Košičanov na starom mercedese. Táto prednáška rúca dogmy a zmení ti život – Amin Nakhle a 40000 km naprieč americkým kontinentom bez koruny na transport alebo ubytovanie, len nákladnými vlakmi, stopovaním lodí cez Karibik, no hlavne pešo počas 8 mesiacov a bez stanu!

Kamčatka aj Jordánsko

Uvidíme nespútanú a divokú Kamčatku, krajinu ako z Tisíc a jednej noci – Jordánsko, či paradox, akým je snehová metelica 37 km od rovníka v africkej Ugande, no nemôžu chýbať ani topky z juhovýchodnej Ázie, alebo cestovateľský masochizmus či čaro Indie.

Pre ekologicky naladených jednotlivcov budú prichystané kaukazské pralesy nadivoko, kde sa len tak hocikto nedostane, no aj miznúci svet európskych pralesov, a čaká ťa aj bonbónik z Černobyľu.

Fotograf z Česka Jiří Kalát vysvetlí, prečo Palestína nie je celkom ideálna turistická destinácia. Uvidíš poriadok a chaos v Maroku a Mauritánii, no tešiť sa môžeš aj na „CDT trail“ – najťažší a najdlhší (5000 km) trek v USA, ktorý ešte žiadny Slovák nepokoril. Podarilo sa to Pavlovi Sabelovi?

Ako bonus zažiješ, aké to je stráviť 5 rokov na cestách a vysvetlíme si pozitíva a negatíva dlhodobého cestovania.

Kompletný zoznam miest nájdeš na cestounecestou.sk a aj na Facebooku.

TS Cestou necestou