Ferenčák môže zamiešať karty: Nebude sa zúčastňovať na hlasovaniach, o odvolaní sa dozvedel z médií. Má ísť o pomstu

Predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter dnes oznámil, že Hlas plánuje odvolať Jána Ferenčáka z funkcie predsedu európskeho výboru a navrhnúť na jeho miesto Petra Kmeca.
„Naša podpora bude závisieť od toho, či bude garantovaných 79 poslancov pre nasledujúce obdobie,“ dodal Richter pred rokovaním. Hlas už vylúčil dvoch svojich členov, Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, čo spôsobilo komplikácie. Od Hlasu preto požadujú garanciu, že sa podobná situácia nebude opakovať.
Poslanci Národnej rady za koaličný Smer-SD podporia na 43. schôdzi všetky návrhy z dielne vlády. Avizujú, že budú aj za návrh na výmenu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti, ak bude mať vládna koalícia po zmene naďalej podporu 79 poslancov. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera na utorkovej tlačovej konferencii.
O odvolaní sa dozvedel z médií
Ján Ferenčák oznámil, že sa nebude zúčastňovať na parlamentných hlasovaniach, kým nebude jasné, ako sa koalícia postaví k jeho odvolávaniu z funkcie predsedu eurovýboru, informuje Denník N.
Tvrdí, že o zámere svojej strany sa dozvedel až z médií a považuje to za pomstu za jeho neúčasť pri hlasovaní o konsolidácii. Na úvod schôdze chce predložiť procedurálny návrh, aby sa o jeho odvolaní rozhodovalo okamžite, nie až 2. decembra. Ako hlavný problém označuje spôsob komunikácie zo strany Hlasu. „Nikto z vrcholných predstaviteľov strany mi ani nezavolal,“ hovorí.
Ferenčák zároveň uviedol, že nepodporí ani zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Argumentuje tým, že takýto krok nebol súčasťou programového vyhlásenia vlády, a preto nevidí dôvod ani na skrátené legislatívne konanie. Ako koaličný poslanec podľa vlastných slov podporuje programové vyhlásenie a návrhy s ním súvisiace. Zostáva však pri tom, že sa nebude zúčastňovať na hlasovaniach, kým koalícia jasne neozrejmí svoj postup pri jeho odvolávaní z postu predsedu eurovýboru.
