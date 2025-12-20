Developerov pripravila o rozum, núkali nenormálne sumy: Spor o pozemok trval roky, žena odmietala odísť

Developeri sa na lákavej parcele v čínskom meste Čunking rozhodli postaviť obchodný dom. Rodinám ponúkli kompenzáciu a projekt pomaly dozrel. Podarilo sa im presvedčiť každú domácnosť, s výnimkou jedinej – majiteľov dvojposchodového domu s rozlohou 219 metrov štvorcových. Tí sa v roku 2004 vzbúrili.
Spor o kúsok pozemku v metropolitnom meste Čunking trval roky a podľa China Daily vznikla patová situácia: Wu Ping a jej partner Yang Wu odmietali uvoľniť miesto pre developerský projekt, aj keď zostali poslednými z pôvodných 280 domácností na parcele.
Odmietala odísť, nechala si voziť jedlo do domu
Miestni spravodajcovia pridelili domu prezývku dīngzihù, čo doslovne znamená „klincový“ dom. Je to metaforická fráza pre domácnosť, ktorá sa do poslednej sekundy odmieta vysťahovať a jej pozemok v projekte vytŕča ako tvrdohlavý klinec.
Tlačová agentúra Xinhua uviedla, že pred odsťahovaním, sa Wu Ping v dome dokonca zabarikádovala, pričom prežívala na donáškach jedla a vody. Developerská strana jej ponúkala dve vyššie poschodia v plánovanom komplexe, ona však stále odmietala.
Chcela získať najnižšie poschodie, aby tam mohla prevádzkovať svoju reštauráciu.
Wu Ping uviedla, že za pozemok dostala v jednom bode ponuku 258-tisíc dolárov (približne 220-tisíc eur). Z pohľadu európskych štandardov roku 2025 by to nebola astronomická suma, no v Číne na začiatku 21. storočia, s jej stále sa rozvíjajúcou ekonomikou, išlo o niečo nevídané.
Priemerný ročný plat v krajine sa totiž podľa Forbes na začiatku 21. storočia pohyboval okolo 9 333 yuanov (približne 1 127 dolárov). AI chatbotovi sme pre približnú predstavu dali otázku, čo by to znamenalo pre Slováka dnes. Odpovedal, že bežný Slovák by v roku 2025 musel získať približne 3,4 milióna eur, aby to malo porovnateľne ohromujúci vplyv na jeho život.
V procese sa vybúralo všetko okrem jej domu a vznikol ikonický záber: dom ako posledný mohykán stojaci uprostred vykopávok a staveniska, vyčnievajúci nad 17-metrovou priekopou na malom ostrovčeku. Keď sa táto fotografia objavila na čínskom internete, okamžite sa stala témou číslo jeden. Nasledujúce týždne sa dom objavoval v novinách v najrôznejších úvodníkoch a vznikli dokonca rôzne karikatúry.
Dom však nakoniec neprežil. Ako informuje NBC News, za obeť padol v roku 2007, po troch rokoch od začiatku kauzy.
Počas demolačných prác postávali okolo zástupy pozorovateľov a reportérov. Očití svedkovia uvádzali, že demolácia pozemku najviac tvrdohlavej ženy v Číne trvala asi tri hodiny. Boj páru proti developerom nakoniec skončil dohodou a kompenzáciou im bol byt v centre mesta.
