Fanúšikovia v šoku: Rytmus sa v hudbe stiahol do úzadia a otvorene priznal, čo je teraz jeho priorita

Patrik „Rytmus“ Vrbovský je jedno z tých mien, ktoré netreba dlho predstavovať. Na hudobnej scéne sa pohybuje od deväťdesiatych rokov, keď stál aj pri zrode legendárneho Kontrafaktu, a neskôr sa vyprofiloval na výraznú sólovú osobnosť.
Za ten čas si získal rešpekt aj obrovskú fanúšikovskú základňu, ktorá sa tiahne naprieč viacerými generáciami. Dnes však priznáva, že sa rozhodol stiahnuť do úzadia a užívať si iný rytmus života. Ako prezradil v podcaste rádia Europa 2, hudba je preňho naďalej dôležitá, no už k nej pristupuje z iného uhla a bez naháňania kariérnych cieľov.
Hudobný dôchodok po svojom
Rytmus otvorene hovoril o tom, že svoj vrchol už zažil a na ďalší kariérny výstrelok nečaká. „Určite som už na dôchodku. Videl si raperov po 40, že by chceli ešte vystreliť svoju kariéru? Čo by som mal, si určujem ja, a nebudem si predsa brať kyslík,“ priznal v rozhovore.
Napriek tomu hudbu úplne neopustil, no dnes v nej nachádza skôr radosť než ambície. „Neunavuje ma robiť novú hudbu, ale je to už také „zábavové“. Máš rodinu, dieťa a si vyzretý už aj na to, aby si si ten život užíval. Už nemusíš naháňať kariéru. Ja som svojím spôsobom drvil kariéru do 41 rokov. Kým som nebol v manželstve, v podstate,“ vysvetlil.
