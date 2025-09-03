Fanúšikovia v šoku: Rytmus sa v hudbe stiahol do úzadia a otvorene priznal, čo je teraz jeho priorita

Foto: Instagram (rytmusking)

Frederika Lyžičiar
Rytmus sa už neženie za kariérou, namiesto toho si naplno užíva rodinu, cestovanie a život po svojom.

Patrik „Rytmus“ Vrbovský je jedno z tých mien, ktoré netreba dlho predstavovať. Na hudobnej scéne sa pohybuje od deväťdesiatych rokov, keď stál aj pri zrode legendárneho Kontrafaktu, a neskôr sa vyprofiloval na výraznú sólovú osobnosť.

Za ten čas si získal rešpekt aj obrovskú fanúšikovskú základňu, ktorá sa tiahne naprieč viacerými generáciami. Dnes však priznáva, že sa rozhodol stiahnuť do úzadia a užívať si iný rytmus života. Ako prezradil v podcaste rádia Europa 2, hudba je preňho naďalej dôležitá, no už k nej pristupuje z iného uhla a bez naháňania kariérnych cieľov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Hudobný dôchodok po svojom

Rytmus otvorene hovoril o tom, že svoj vrchol už zažil a na ďalší kariérny výstrelok nečaká. „Určite som už na dôchodku. Videl si raperov po 40, že by chceli ešte vystreliť svoju kariéru? Čo by som mal, si určujem ja, a nebudem si predsa brať kyslík,“ priznal v rozhovore.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ruka Hore ✌🏼 (@rukahore)


Napriek tomu hudbu úplne neopustil, no dnes v nej nachádza skôr radosť než ambície. „Neunavuje ma robiť novú hudbu, ale je to už také „zábavové“. Máš rodinu, dieťa a si vyzretý už aj na to, aby si si ten život užíval. Už nemusíš naháňať kariéru. Ja som svojím spôsobom drvil kariéru do 41 rokov. Kým som nebol v manželstve, v podstate,“ vysvetlil.

Nový pohľad na život

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac