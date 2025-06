Fanúšikom svitla malá nádej: Milujem Slovensko možno nekončí definitívne, záujem o reláciu prejavila iná televízia

Len nedávno STVR oznámila koniec jednej zo svojich stálic. Zábavná relácia Milujem Slovensko, ktorú diváci mohli sledovať počas piatkových večerov, už na jeseň nebude súčasťou programu.

Verejnoprávna televízia prechádza veľkou premenou. Po nástupe Martiny Flašíkovej do čela STVR tak prichádzajú prvé výrazné rozhodnutia, ktoré zasiahnu aj najvernejších divákov.

Verejnoprávna televízia potvrdila zásadné zmeny

Zmeny v programovej štruktúre oznámila STVR oficiálne. Ako sme vás už informovali, len nedávno potvrdila, že šou Milujem Slovensko, ale aj gastronomická relácia Veľkou lyžicou a formát Sieň slávy, sa už v jesennej vysielacej štruktúre neobjavia. Posledný menovaný síce dostane len dočasnú prestávku, no zábavná šou končí úplne.

„Kľúčové programové zmeny sú súčasťou avizovanej snahy o modernizáciu obsahu a zefektívnenie verejnoprávneho vysielania,“ uviedla televízia vo svojom oficiálnom stanovisku. Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková naznačila, že sa chce zamerať na tvorbu nových formátov a posilniť pôvodný obsah.

Unavení hostia, vtipy aj kulisy

Martina Flašíková sa netajila tým, že niektoré relácie pôsobili už unavene. „Jednotka má dnes niekoľko stabilných, dlhoročných formátov, ktoré jej prinášajú čísla, ale je pravda, že mnohé z nich už začínajú pôsobiť unavene. Niekedy mám pocit, že sa točíme dookola – tých istých hostí, tie isté vtipy, ten istý ‚puk‘, ktorý v Milujem Slovensko navštívil tú istú dedinu už po šiestykrát,“ vyjadrila sa ešte dávnejšie v rozhovore pre Mediálne. Zmeny sú teda dôsledkom snahy televízie reagovať na vývoj trhu aj preferencie divákov.

V hre je Markíza

Zatiaľ čo niektoré formáty definitívne končia, jeden z nich možno ešte neodchádza do minulosti. Redakcia Mediálne oslovila obe veľké komerčné televízie. Televízia JOJ sa do uzávierky nevyjadrila, no Markíza potvrdila, že má o formát záujem.

„Môžeme potvrdiť, že TV Markíza má o formát Milujem Slovensko záujem. Ide o divácky obľúbenú a osvedčenú zábavnú šou, preto je prirodzené, že nás jej dostupnosť na trhu zaujala. Oslovili sme produkčnú spoločnosť, ktorá je držiteľom licenčných práv, a aktuálne diskutujeme o možnostiach spolupráce,“ potvrdil pre Mediálne PR manažér televízie Markíza Lukáš Kočišek.

Novinky a návraty

Jeseň tak už bude síce bez Milujem Slovensko, no diváci sa stále môžu tešiť na nové časti relácií ako Čo ja viem, Záhady tela, Neskoro večer alebo Pečie celé Slovensko. STVR sa plánuje viac zamerať na internú výrobu a vývoj nových relácií. Cieľom je posilniť pôvodnú slovenskú tvorbu a reflektovať aktuálne divácke očakávania.