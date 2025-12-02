Falošný útok migranta na mníšku vyvolal “deportačný ošiaľ“. Polícia odhalila, že si zranenie spôsobila sama

Foto: X/ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ

Martin Cucík
TASR
Mníška, vďaka ktorej sa v Chorvátsku začalo vravieť o deportáciách migrantov, sa vraj bodla sama.

Chorvátska polícia podozrieva mníšku pôsobiacu v Záhrebe, že sa sama pobodala a následne nepravdivo tvrdila, že bola obeťou útoku, uviedla polícia v utorok. Správy o jej zraneniach a údajnom zahraničnom páchateľovi vyvolali pobúrenie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Do nemocnice v Záhrebe bola prijatá v piatok s menším zranením brucha, ktoré spôsobil bližšie nešpecifikovaný ostrý predmet. Správy o poraneniach mníšky sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach spolu s tvrdeniami, že ju bodol zahraničný pracovník alebo migrant v rámci nábožensky motivovaného útoku.

Spôsobila deportačný ošiaľ, nakoniec si to vymyslela

Podľa nepotvrdených správ páchateľ tiež počas útoku údajne kričal moslimskú frázu, v dôsledku čoho niektorí vyzvali na masové deportácie.

Útok na mníšku v Záhrebe je útok na hodnoty chorvátskej spoločnosti a na Európu, ktorej korene vychádzajú z kresťanstva,“ uviedla kontroverzná poslankyňa chorvátskeho parlamentu Marijana Petirová.

Polícia v utorok uviedla, že 35-ročná žena „si zranenia nožom spôsobila sama“. Na políciu sa následne obrátila s tvrdením, že ju napadol neznámy muž. Podľa polície bude žena čeliť trestnému oznámeniu za falošné správy o spáchaní trestného činu.

