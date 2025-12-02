Ku Kaliňákovi mieri ďalší kontroverzný hudobník: Koncertoval s Elánom, organizoval aj koncert pre Daniela Bombica

Minister obrany Robert Kaliňák má, zdá sa, v obľube kvalitnú hudbu. Na ministerstve obrany totiž zamestnal po Oskarovi Rózsovi ďalšie zvučné mená slovenskej scény.
K tvorcovi nového spracovania slovenskej hymny Rózsovi pribudli gitaristi Henry Tóth a Michal Bugala, potvrdil hovorca rezortu Michal Bachratý pre portál Aktuality. Tóth, ktorý je považovaný za jedného z najlepších slovenských gitaristov, sa „preslávil“ aj koncertom na podporu Daniela Bombica. Na akcii s názvom Koncert za slobodu slova s ním hrala aj punková legenda Zóna A.
Hral s Čekovským, nezhodli sa na politike
Henry Tóth pôsobil ešte donedávna v spolupráci s Mariánom Čekovským, no tento rok ich profesionálne vzťahy skončili. Dôvodom boli odlišné politické názory. Takisto koncertoval s Richardom Müllerom či so skupinou Elán.
