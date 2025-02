Fajčenie či deka na chudnutie: Odborník sa pozrel na najhoršie spôsoby, akými ľudia skúšali schudnúť, neskúšajte ich

Neexistuje snáď žiadna žena, ktorá sa nikdy nepokúšala zhodiť nejaké to kilo. Pravdepodobne však mnohé zistili, že cesta je to naozaj dlhá a kľukatá. Bohužiaľ, vidina štíhleho tela dokáže človeka natoľko zlákať, že naletí tým najhorším spôsobom chudnutia. Tie síce sľubujú lákavé výsledky, no za akú daň? Prinajlepšom budú čeliť jojo efektu a kilá získajú naspäť hneď ako sa dostanú do normálneho režimu, no hrozí aj vážnejšie poškodenie zdravia. Úspech spočíva úplne v niečom inom. No kým ho dosiahnete, oplatí sa vedieť priamo od nutričného špecialitu, ktorá cesta je zaručeným krokom vedľa.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Tak veľmi chcú získať pevné a štíhle telo, že sú ochotné pre to spraviť aj nemožné. Týka sa to prevažne nežnejšieho pohlavia, na ktoré je neustále vyvíjaný tlak spoločnosti. Zatiaľ čo v niektorých iných krajinách je to voľnejšie a za ideál krásy sa nepovažujú miery 90-60-90, na Slovensku je to inak. Aj keď doba pokročila a čoraz viac sa dostávajú do popredia plnoštíhle modelky, stále sa preferujú tie najchudšie.

Stačí si zalistovať v časopise, kde sa na nás usmievajú modelky a herečky štíhle ako prútik. Alebo si pozrieť nejakú reláciu či seriál, kde je očividné, že majú prednosť chudé ženy. Bohužiaľ, aj tento fakt vo veľkom vplýva na dievčatá, ale i zrelé ženy, ktoré sa chcú na známe osobnosti podobať. Porovnávanie sa s ostatnými je niečo, čo mnohým ľuďom ide, nie div, že hľadajú akékoľvek spôsoby, ako by sa mohli čo najrýchlejšie zbaviť prebytočných kíl a tešiť sa zo štíhlej figúry rovnako ako ostatné modelky.

Kam sú schopní zájsť?

Výsledkom sú šialené diéty, ktoré im v konečnom dôsledku nepomohli. Vedel by o tom rozprávať odborník na výživu Ing. Libor Javro, ktorý vo svojej ambulancii privítal nejedného klienta, trápiaceho svoje telo všemožnými spôsobmi chudnutia. „Najhorších spôsobov redukcie hmotnosti som už za 13 rokov fungovania ako výživový poradca na vstupnej konzultácii počul naozaj veľa,“ priznal výživový poradca exkluzívne pre interez.sk. Často medzi nimi boli nevšedné až miestami bizarné veci, ktoré ľudia robili v snahe získať postavu snov.

Stáva sa, že takéto zvláštne diéty majú ďaleko horší vplyv, než si mnohí myslia. Dokonca môžu spôsobiť problémy s duševným zdravím. „Napríklad jedna klientka nejedla celý deň nič, pila len vodu, občas si dala polievku, mrkvu alebo šalát. Najhoršie je naozaj nejesť nič a ešte horšie, keď to prejde po diétach do psychického problému,“ prezradil odborník najhorší spôsob, ako schudnúť. Práve to, o čom boli mnohí presvedčení, že najviac pomôže, je v skutočnosti pre telo i myseľ priam zabijakom.

Ako ďalej nutričný špecialista pokračoval, dokonca sa už stretol aj s tým, že sa jedna klientka priznala ku konzumácii koláčov po celý deň, čo jej vraj malo pomôcť dosiahnuť vysnívanú postavu. Zdá sa, že u ľudí túžiacich po top figúre, neexistujú žiadne hranice. „Potom samozrejme boli rôzne bizarné príhody, ako kúpená deka na spanie, ktorá pomáha chudnúť, to znamená, že bude pod ňou spať a schudne. Ďalej to bol špeciálny čaj, s ktorým schudne, stačí ho iba piť a normálne jesť ako doteraz. Dokonca som raz počul o jedení koláčov po celý deň a následnom chudnutí…“ vyšiel s pravdou von.

Rady, ktoré sú cestou do pekla