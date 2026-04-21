Extrémna premena: Z Líviе Bielovič spravili maskéri známu opernú divu. Výsledok je neskutočný

Premeny hercov patria k najzaujímavejším momentom, keď sa realita mení na ilúziu. Šikovné ruky maskérov a talent dokážu vytvoriť obraz, ktorý divákov naozaj ohromí.
Herečka Lívia Bielovič, ktorá má na konte množstvo zaujímavých projektov, sa po návrate z USA naplno vrhla do práce na slovenských obrazovkách. Že rozhodne nezaháľa a nebojí sa ani výrazných premien, ukázala aj na svojom Instagrame, kde zverejnila zábery svojej takmer neuveriteľnej transformácie na španielsku opernú legendu Montserrat Caballé.
Práca maskérov v tomto prípade doslova vyráža dych – herečka je v kostýme takmer na nepoznanie a výsledok pôsobí mimoriadne autenticky. Opäť tak potvrdila, že pre silnú rolu je ochotná ísť až na hranicu možností.
Premena, z ktorej naskakujú zimomriavky
Tie časy, keď ožila Monserrat Caballé…“ zaspomínala Lívia pod fotkou, ktorá okamžite vyvolala ošiaľ. Niet sa čo čudovať – podoba s opernou legendou je v tomto prípade priam dychberúca.
Nejde pritom len o šikovný mejkap, ale o celkový výraz a fyzickú premenu, ktorú herečka zvládla s obrovskou gráciou. Ukázala, že náročné úlohy vyžadujúce si úplnú zmenu vizáže sú pre ňu presne tou výzvou, ktorú si v práci užíva najviac.
