Extrémna premena: Z Líviе Bielovič spravili maskéri známu opernú divu. Výsledok je neskutočný

Foto: Instagram (livbielovic_official)

Frederika Lyžičiar
Maskéri odviedli neskutočne profesionálnu prácu.

Premeny hercov patria k najzaujímavejším momentom, keď sa realita mení na ilúziu. Šikovné ruky maskérov a talent dokážu vytvoriť obraz, ktorý divákov naozaj ohromí.

Herečka Lívia Bielovič, ktorá má na konte množstvo zaujímavých projektov, sa po návrate z USA naplno vrhla do práce na slovenských obrazovkách. Že rozhodne nezaháľa a nebojí sa ani výrazných premien, ukázala aj na svojom Instagrame, kde zverejnila zábery svojej takmer neuveriteľnej transformácie na španielsku opernú legendu Montserrat Caballé.

Práca maskérov v tomto prípade doslova vyráža dych – herečka je v kostýme takmer na nepoznanie a výsledok pôsobí mimoriadne autenticky. Opäť tak potvrdila, že pre silnú rolu je ochotná ísť až na hranicu možností.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Livia Bielovic (Sabol) (@livbielovic_official)

Premena, z ktorej naskakujú zimomriavky

Tie časy, keď ožila Monserrat Caballé…“ zaspomínala Lívia pod fotkou, ktorá okamžite vyvolala ošiaľ. Niet sa čo čudovať – podoba s opernou legendou je v tomto prípade priam dychberúca.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Livia Bielovic (Sabol) (@livbielovic_official)


Nejde pritom len o šikovný mejkap, ale o celkový výraz a fyzickú premenu, ktorú herečka zvládla s obrovskou gráciou. Ukázala, že náročné úlohy vyžadujúce si úplnú zmenu vizáže sú pre ňu presne tou výzvou, ktorú si v práci užíva najviac.

Kašľať na krásu, dôležitý je charakter

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac