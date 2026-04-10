Divoký návrat z Ameriky: Lívia Bielovič prehovorila o chaose aj rozhodnutí zostať doma

Po turbulentnom období v zahraničí sa rozhodla vrátiť na Slovensko, kde chce opäť naplno tvoriť.
Herečka Lívia Bielovič, ktorú si mnohí diváci môžu pamätať napríklad aj z reklamy z roku 2004, ktorú prednedávnom pripomenula svojim sledovateľom, sa po hektickom období v zahraničí vrátila na Slovensko. O svojom návrate, ale aj dôvodoch, ktoré ju k nemu viedli, prehovorila pre magazín Šarm.
Návrat, ktorý nebol jednoduchý
Plány sú jedna vec, realita druhá. Herečka si myslela, že má cestu domov pevne pod kontrolou, no osud to zariadil inak. Séria nehôd a komplikácií premenila jej rutinný presun na dobrodružstvo, o ktoré rozhodne nestála a ktoré jej návrat poriadne skomplikovalo.
„Návrat na Slovensko bol divoký. V New Yorku sa dvakrát po sebe zopakovala snehová búrka a do toho začala nešťastná vojna. Trikrát mi zrušili letenku,“ povedala.
