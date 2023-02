Experti sa zhodli, Slováci to majú ďaleko. Toto je najlepšie miesto na prežitie jadrového útoku či prírodnej apokalypsy

Všetky správy o možnej prírodnej apokalypse či nebodaj jadrovom útoku sú aktuálne len na hypotetickej úrovni, no teoretici sa napriek tomu pripravujú na možnú pohromu. Pre ľudí tak priniesli plán krajín, v ktorých by ľudstvo jednu z katastrof mohlo v poriadku prežil.

V prípade, že príde jadrový útok, explózia sopky či náraz asteroidu, bude istá časť v sekunde zničená a je otázne, či by na mieste katastrofy ešte niekedy vznikol nejaký život. Ak by takéto niečo naozaj hrozilo, experti z Risk Analysis sa pozreli na možnosti, ktoré by mohli pomôcť zachrániť ľudstvo.

Vyhrávajú ostrovné štáty

Odborníci na prežitie, hospodárstvo a počasie tvrdia, že po takmer každej jednej z uvedených katastrof by ostali na svete nejakí preživší, ktorí by žili v istých húfoch. Najlepšie by pre nich bolo, ak by žili alebo po katastrofe odišli žiť na vzdialenejší ostrovný štát.

Vo svojom výskume porovnávali viac ako 30 takýchto území, ktoré majú sebestačné hospodárstvo, prívetivé poveternostné podmienky na život a zdroje, ktoré človek potrebuje na prežitie. Zároveň prihliadali aj na faktory ako energetická sebestačnosť, zásoby potravín, výroba a teraz aj klíma. Z tejto analýzy vzišlo, že najlepšie by sa apokalypsa prežila v Austrálii a na Novom Zélande.

Do skupiny vyhovujúcich, no už menej „vybavených“ štátov zaradili aj štáty ako Island, Vanuatu či Solomonove ostrovy. Absolútnym víťazom sa tak stala Austrália, ktorej veľkosť a zásoby by postačili na to, aby ostrov obývalo aj viac ako 10 miliónov nových obyvateľov. V prospech Austrálie hrá aj energetický prebytok a vysoký rozpočet na obranu.

V istom prípade vyhráva aj Nový Zéland

Paradoxne, odborníci rátali aj s možnosťou, že ak by došlo k jadrovému útoku, medzi najsilnejšími štátmi, ktoré disponujú týmto druhom munície, Austrália by bola pravdepodobne zatiahnutá do boja v rámci trojstranného bezpečnostného paktu medzi austrálskymi Protinožcami, Spojenými štátmi americkými a Veľkou Britániou. V tomto ohľade sa dokonca v rebríčku dostal na 1. miesto Nový Zéland.