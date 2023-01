Myseľ zdieľa so 40 osobnosťami: Mladá influencerka chce podstúpiť asistovanú samovraždu, lekári jej nedokážu pomôcť

Francúzska influencerka sa na sociálnych sieťach teší veľkému úspechu. Žije v Thajsku a jej tvorbu sledujú stovky tisíc ľudí. Za krásnou tvárou sa však skrýva diagnóza, ktorá ju dohnala až k myšlienkam o asistovanej samovražde.

Dievča s menom Olympe je mladá, dobre vyzerajúca a na prvý pohľad spokojná influencerka, ktorej zážitky zo života a tipy sleduje na Instagrame až 268-tisíc ľudí. V skutočnosti je však jej život plný trápenia a zdravotných problémov, ktoré ju dohnali až k presvedčeniu, že na konci roka 2023 chce spáchať asistovanú samovraždu, píše Pluska.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Olympe 🌙 (@we.are.olympe)

Olympe si totiž prežila kruté detstvo. V rokoch, ktoré sú pre vývin mladého človeka najkľúčovejšie, sa len presúvala z jedného detského domova do druhého a zároveň bola obeťou sexuálneho zneužívania, čo sa výrazne podpísalo na jej duševnom zdraví. Bola u nej diagnostikovaná disociatívna porucha, ktorú poznáme aj pod názvom rozdvojená osobnosť.

Mladí ľudia aj starší ochrancovia prírody

Ako tvrdí Olympe, jej myseľ zdieľa s ďalšími 40 osobnosťami, čo je pre ľudí bez tejto choroby absolútne nepredstaviteľné. Vzhľadom na tieto psychologické problémy sa mladá žena rozhodla do konca roka 2023 ukončiť svoj život, čo už podľa vlastných slov konzultovala aj s lekármi v Belgicku, kde je zákrok asistovanej samovraždy legálny.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Olympe 🌙 (@we.are.olympe)

„Nebudem o tom diskutovať. Je to môj život. Urobila som rozhodnutie, ktoré nebolo jednoduché,“ napísala v odkaze pre fanúšikov. Podľa portálu Blesk sú v jej hlave osobnosti rôzneho typu od mladých osobností s problémami, cez študentku pracujúcu v reštaurácii až po starších ochrancov prírody.

Kontaktovala lekárov, tí majú iný názor

Aj keď je asistovaná samovražda v Belgicku legálna, lekár Yves de Locht, na ktorého sa Olympe nakontaktovala, sa k veci stavia s iným osobným názorom. Nemocnica vraj nemôže vykonávať asistované samovraždy len tak na počkanie, keďže celý proces má trvať niekoľko mesiacov až rokov.

„Nečítal som jej zložku, ale len emaily, ktoré mi poslala. Určite neodmietame ľudí ako ona. Vysvetľujeme im, že celý proces môže trvať roky. Aj keď oznámila, že chce to chce vykonať do konca roka, tento dátum rozhodne nepochádza odo mňa. Stretnem sa s ňou, no budem potrebovať viac informácii,“ cituje Pluska vyjadrenie lekára.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Olympe 🌙 (@we.are.olympe)

Netreba si však mýliť eutanáziu a asistovanú samovraždu. Zatiaľ čo eutanáziu vykonáva lekár na žiadosť pacienta s nevyliečiteľnou smrteľnou chorobou, asistovaná samovražda je vykonaná samovrahom na základe jeho aktu, pričom lekár len asistuje napríklad sprostredkovaním smrtiacej látky, vysvetľuje portál Lekár.

Nezabúdajte, vo svojom trápení nemusí byť nikto sám. Každý má možnosť vyhľadať psychológa, či v prípade potreby psychiatra. Ak potrebujete bezplatnú pomoc, napíšte mailovej poradni alebo volajte na číslo Linky dôvery 0800 800 566. Pomoc nájdete aj na webe ipcko.sk.