Exkluzívne: Nový riaditeľ SNG mal zamestnať svoju partnerku. Tá má väzby na pochybnú firmu

Generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie (SNG) Juraj Králik mal na pozícii PR a Marketing zamestnať svoju partnerku. Lenka Bartová, ktorá sa po jeho boku objavila napríklad v Slovenskom národnom divadle (SND) na predstavení Anny Netrebko, má mať na stene pri dverách už aj svoju menovku. Ešte minulý týždeň pritom PR a marketingové oddelenie, ktoré má mať na starosti aj komunikáciu s médiami, nefungovalo.

Informáciu o tom, že na pozíciu zasadla partnerka generálneho riaditeľa, pre interez potvrdili viaceré zdroje z prostredia SNG nezávisle od seba. Tie tvrdia, že v galérii na spomínanú pozíciu neprebehlo riadne výberové konanie, Bartová teda nemala prejsť pohovorom.

Povinnosťou riaditeľa je tiež zabezpečiť, aby boli procesy prijímania nových ľudí transparentné. Vzhľadom na osobný vzťah medzi Králikom a zamestnankyňou SNG môže ísť o konflikt záujmov.

Interez prostredníctvom emailu kontaktoval riaditeľa SNG. Požiadali sme ho o potvrdenie alebo vyvrátenie tejto informácie a o ozrejmenie toho, ako prebiehalo výberové konanie. Juraj Králik nereagoval.

Má pracovať na dohodu

Keď sme sa minulý týždeň snažili národnú galériu kontaktovať ohľadom výstavy Bruca Webera, telefonovali sme aj na telefónne číslo uvedené na webe ako kontakt pre médiá. Boli sme automaticky presmerovaní do hlasovej schránky. Aktuálne to vyzerá tak, že sa číslo zmenilo a už funguje, telefonovali sme naň 28. mája, nikto sa však neozval.

Veríme, že dôležité informácie by mali byť prístupné pre všetkých. Tento PREMIUM článok si preto môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

Na oddelení PR a marketingu sa údajne bez výberového konania mala ocitnúť Lenka Bartová, a podľa informácií, ktoré máme, má pracovať na dohodu. Telefón nemá zdvíhať preto, lebo je údajne na dovolenke.

Ponuka na obdobnú pozíciu – na PR špecialistu, bola na Profesiu.sk pridaná pred asi dvoma týždňami. Galéria hľadá človeka na plný úväzok s nástupom ihneď. Ponuka na stránke stále svieti, dokedy môžu uchádzači zasielať svoje životopisy, nie je jasné.

Na oficiálnej webovej stránke sng.sk výberové konanie vypísané nebolo. V poslednom období bola otvorená len jedna pozícia, a to na miesto asistentka/asistent výstav. Inzerát bol uverejnený 20. mája 2025, 28. mája 2025 už bol presunutý medzi uzavreté výberové konania, a to napriek tomu, že životopis bolo možné poslať do 30. mája 2025.

Podľa Mareka Šmida z advokátskej kancelárie Grand Oak je transparentné výberové konanie podmienkou. Práve na ňom sa totižto posudzujú rôzne okolnosti, ako je napríklad odbornosť.

Ak by však aj výberové konanie prebehlo, otázne by bolo, akým spôsobom. „Je dôležité vedieť, kto sa nachádzal v komisii výberového konania, či tam nepôsobil niekto, kto je s touto osobou v konflikte záujmov,“ povedal pre interez.

Bývalá asistentka poslanca Borguľu

Bartová v minulosti podľa jej účtu na LinkedIn pracovala na rôznych pozíciách vo viacerých spoločnostiach, prevažne však na pozícii marketingu. V posledných rokoch uvádza, že je freelancerka, teda osoba pracujúca „na voľnej nohe“.

Medzi týmito informáciami však neuvádza, že pôsobila ako asistentka dnes už bývalého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Borguľu, za čo dostávala plat vo výške 2 188 eur.

Borguľa sa do parlamentu dostal na kandidátke Sme rodina, ešte skôr však pôsobil v komunálnej politike ako bratislavský mestský poslanec za stranu Smer-SD. Dnes je však spájaný skôr s kauzou podplácania policajta a s pokusom zbaviť sa obvinenia cez paragraf 363.

Podľa obvinenia mal podplácať expolicajta Mariána Kučerku, bývalého funkcionára finančnej jednotky NAKA, ktorý si od neho pýtal 50-tisíc eur. Borguľa mu ich mal dať za to, že „porieši“ trestné oznámenie, ktoré naňho bolo podané pre jeho aktivity v regionálnej politike, kde dlhé roky prezentoval stranu Smer-SD. Borguľa sa neskôr bránil tým, že ho Kučierka vydieral, a preto mu zaplatil.

Bývalý poslanec hnutia Borisa Kollára sa ako komunálny politik preslávil aj tým, že ako šéf Klubu pre Bratislavu hlasoval za predaj Parku kultúry a oddychu (PKO). V tom čase ho Peter Pčolinský (Sme rodina) dával za príklad rozkrádania štátu a energetiky.

Prepojenie s ministerstvom kultúry

Bartová pracovala v parlamente na pozícii asistentky po boku Jany Demkovej, ktorá aktuálna pôsobí na Ministerstve kultúry SR (MK SR) ako generálna riaditeľka kancelárie ministerky Martiny Šimkovičovej. Jej sestrou je Petra Bačinská, šéfka komunikácie MK SR.

Bartová s Demkovou spolu v minulosti pôsobili aj v spoločnosti Slovunit, respektíve v Slovclean. Ide o firmu blízku bývalému poslancovi Borguľovi, ktorá v minulosti opakovane získavala zákazky od Národného ústavu detských chorôb, a to napriek tomu, že svoje služby zdražela.

Firma, ktorá poskytuje čistiace práce, mala v minulosti problém s daniarmi, podozrievali ju z toho, že porušuje predpisy. Slovclean však okrem toho v minulosti vyhrala miliardový tender na ministerstve obrany a získala viacero zákaziek na rezortoch pod vedením strany Smer-SD.

V spoločnosti tiež v roku 2023 prebehla akcia NAKA s názvom Targety. Policajti z budovy, kde Slovclean sídli, vynášali dokumenty. Akcia Targety bola zameraná na objasnenie rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti, ktorá mala byť páchaná v rokoch 2011 až 2021.