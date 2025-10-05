Európu bičuje búrka Amy: Predpoveď sa zmenila, nebezpečenstvo nekončí. Takto ovplyvní Slovensko už o pár hodín

Britániu a Írsko už druhý deň sužuje silná búrka Amy, ktorá prináša extrémne nárazy vetra, prívalové dažde a rozsiahle výpadky elektriny. Meteorológovia varujú, že nebezpečenstvo ešte nekončí. Amy si už vyžiadala prvú obeť a spôsobila kolaps v doprave aj energetike.
Podľa denníka Mirror prišiel v meste Letterkenny v írskom grófstve Donegal o život 40-ročný muž. Úrady zatiaľ neuviedli presné okolnosti tragédie, no ide o prvú potvrdenú obeť búrky.
Zatarasené cesty a tisíce domácností bez elektriny
Amy sa v plnej sile prehnala cez sever Británie a západ Írska, kde vietor lámal stromy, blokoval cesty a poškodzoval budovy. V Severnom Írsku zostalo bez elektriny približne 50-tisíc domácností.
Storm Amy has been record breaking⚠️
An air pressure of 947.9 hPa was recorded at Baltasound, Shetland, provisionally setting a new UK lowest pressure record for October.
Northern Ireland provisionally recorded its strongest October wind gust on record, with a gust of 92 mph… pic.twitter.com/26RyHFLrki
— Met Office (@metoffice) October 4, 2025
Energetické spoločnosti upozorňujú, že opravy môžu trvať celé dni. Miestne úrady hovoria o vážnej situácii. Niektoré oblasti sú neprístupné, záchranné zložky zasahujú po celej krajine a meteorológovia upozorňujú, že nárazy vetra môžu na pobreží opäť dosiahnuť až 120 km/h.
Chaos na letiskách, rušené lety a meškania
Ako informuje portál TN.cz, búrka ochromila aj leteckú dopravu. Na letisku v Liverpoole museli zrušiť lety na Ostrov Man aj do Dublinu, pretože silný vietor znemožnil bezpečné pristátia. V Manchestri hlásia dlhé meškania a zrušené spoje do Belfastu, Corku aj Škótska.
Letiská vyzývajú pasažierov, aby si pred cestou vždy overili stav svojho letu, pretože zmeny môžu nastať v priebehu niekoľkých minút. Cesta na letisko je komplikovaná, keďže mnohé komunikácie zostávajú neprejazdné.
Vietor a dážď dorazia aj k nám
Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa tlaková níž Amy počas nedele a pondelka presunie ďalej na východ a ovplyvní počasie aj u nás. Meteorológovia upozorňujú, že v nedeľu večer a v pondelok sa na západe a severe Slovenska rozfúka silný vietor. Nárazy môžu dosiahnuť 60 až 80 km/h, na horách dokonca viac ako 100 km/h.
GM IF YOU GM ☀️☕️
Storm Amy arrived last night in Ireland
🇮🇪 Dublin got away lightly compared to
the west of Ireland. 🐶 pic.twitter.com/USnGAotm5V
— Thrive (@thrivemetax) October 4, 2025
Amy prinesie aj ochladenie o 5 až 8 °C a dážď. Na severe a vo vyšších polohách sa môžu objaviť aj prvé snehové prehánky. SHMÚ už vydal výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom pre viaceré okresy západného a severného Slovenska a odporúča sledovať vývoj situácie.
Výstrahy najvyššieho stupňa pre Britániu a Írsko
V Británii a Írsku naďalej platia výstrahy najvyššieho stupňa. Búrka Amy by podľa meteorológov mohla priniesť ďalšie zosilnenie vetra a rozsiahle škody. Úrady obyvateľov vyzývajú, aby zostali doma a riadili sa odporúčaniami odborníkov.
Na Slovensku síce Amy neudrie priamo, no jej okrajové pásmo prinesie veterné, chladné a daždivé počasie. Meteorológovia odporúčajú upevniť predmety na balkónoch a záhradách a sledovať aktuálne výstrahy SHMÚ.
