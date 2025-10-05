Európu bičuje búrka Amy: Predpoveď sa zmenila, nebezpečenstvo nekončí. Takto ovplyvní Slovensko už o pár hodín

Reprofoto: X/𝗚𝗮𝗹𝘄𝗮𝘆 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺

Nina Malovcová
Búrka Amy pustoší Britániu a Írsko.

Britániu a Írsko už druhý deň sužuje silná búrka Amy, ktorá prináša extrémne nárazy vetra, prívalové dažde a rozsiahle výpadky elektriny. Meteorológovia varujú, že nebezpečenstvo ešte nekončí. Amy si už vyžiadala prvú obeť a spôsobila kolaps v doprave aj energetike.

Podľa denníka Mirror prišiel v meste Letterkenny v írskom grófstve Donegal o život 40-ročný muž. Úrady zatiaľ neuviedli presné okolnosti tragédie, no ide o prvú potvrdenú obeť búrky.

Zatarasené cesty a tisíce domácností bez elektriny

Amy sa v plnej sile prehnala cez sever Británie a západ Írska, kde vietor lámal stromy, blokoval cesty a poškodzoval budovy. V Severnom Írsku zostalo bez elektriny približne 50-tisíc domácností.

Energetické spoločnosti upozorňujú, že opravy môžu trvať celé dni. Miestne úrady hovoria o vážnej situácii. Niektoré oblasti sú neprístupné, záchranné zložky zasahujú po celej krajine a meteorológovia upozorňujú, že nárazy vetra môžu na pobreží opäť dosiahnuť až 120 km/h.

Chaos na letiskách, rušené lety a meškania

Ako informuje portál TN.cz, búrka ochromila aj leteckú dopravu. Na letisku v Liverpoole museli zrušiť lety na Ostrov Man aj do Dublinu, pretože silný vietor znemožnil bezpečné pristátia. V Manchestri hlásia dlhé meškania a zrušené spoje do Belfastu, Corku aj Škótska.

Letiská vyzývajú pasažierov, aby si pred cestou vždy overili stav svojho letu, pretože zmeny môžu nastať v priebehu niekoľkých minút. Cesta na letisko je komplikovaná, keďže mnohé komunikácie zostávajú neprejazdné.

Vietor a dážď dorazia aj k nám

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa tlaková níž Amy počas nedele a pondelka presunie ďalej na východ a ovplyvní počasie aj u nás. Meteorológovia upozorňujú, že v nedeľu večer a v pondelok sa na západe a severe Slovenska rozfúka silný vietor. Nárazy môžu dosiahnuť 60 až 80 km/h, na horách dokonca viac ako 100 km/h.

Amy prinesie aj ochladenie o 5 až 8 °C a dážď. Na severe a vo vyšších polohách sa môžu objaviť aj prvé snehové prehánky. SHMÚ už vydal výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom pre viaceré okresy západného a severného Slovenska a odporúča sledovať vývoj situácie.

Výstrahy najvyššieho stupňa pre Britániu a Írsko

V Británii a Írsku naďalej platia výstrahy najvyššieho stupňa. Búrka Amy by podľa meteorológov mohla priniesť ďalšie zosilnenie vetra a rozsiahle škody. Úrady obyvateľov vyzývajú, aby zostali doma a riadili sa odporúčaniami odborníkov.

Na Slovensku síce Amy neudrie priamo, no jej okrajové pásmo prinesie veterné, chladné a daždivé počasie. Meteorológovia odporúčajú upevniť predmety na balkónoch a záhradách a sledovať aktuálne výstrahy SHMÚ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Namiesto oslavy prišlo napadnutie: Český politik čelil útoku v centre Prahy, člen jeho ochranky skončil…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac