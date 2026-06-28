Celebrity im opäť prepadli: Ofiny sa vracajú a toto sú najžiadanejšie strihy

Sabrina Carpenter

Foto: Pexels, SITA (Jordan Strauss/Invision/AP))

Frederika Lyžičiar
Ofina dokáže zmeniť celý výraz tváre za pár minút.

Ofina sa vracia vo veľkom. V horúcich dňoch síce nepatrí medzi najpraktickejšie voľby, no jej efekt je neprehliadnuteľný. Vie zmeniť výraz tváre, dodať účesu šmrnc a aj jednoduchý strih posunúť na úplne inú úroveň.

Ako píše magazín Cosmopolitan, ofina patrí medzi najvýraznejšie vlasové trendy leta 2026 a nosia ju aj známe osobnosti ako Zoë Kravitz, Odessa A’Zion, Taylor Swift, Sabrina Carpenter či Megan Thee Stallion. Kedysi sa často spájala s impulzívnou zmenou po rozchode, dnes ju kaderníci aj módny svet vnímajú skôr ako štýlový doplnok, ktorý dokáže okamžite osviežiť vzhľad.

Výhodou je, že nejde iba o jeden konkrétny strih. Ofina môže byť rovná, jemná, záclonová, vrstvená, kučeravá, dlhá aj veľmi krátka, preto sa dá prispôsobiť rôznym typom vlasov, tvarom tváre aj osobnému štýlu.

žena s ofinou
Foto: Pexels

Rovná ofina patrí medzi klasiku

Rovná tupá ofina je jednou z najvýraznejších možností. Pôsobí upravene, elegantne a okamžite pritiahne pozornosť k očiam. Hodí sa k hustým vlasom, no dobre môže vyzerať aj pri jemnejších. Stačí jej pri úprave trochu pomôcť penou na objem a vyfúkať ju cez okrúhlu kefu.

 

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Pri tomto type je dôležité správne zastrihnutie. Ideálne je, ak končí tesne nad obočím, aby nepôsobila príliš ťažko a zároveň si zachovala čistý tvar. Nevýhodou je údržba, pretože rovná ofina rýchlo dorastá a často potrebuje malé podstrihnutie už po niekoľkých týždňoch.

Záclonová ofina je ideálna pre ženy, ktoré nechcú radikálnu zmenu

Ak niekto nad ofinou váha, záclonová verzia je bezpečnejšou voľbou. Je jemnejšia, menej záväzná a ľahko dorastá do prameňov okolo tváre. Nosí sa rozdelená v strede alebo mierne nabok, vďaka čomu pôsobí prirodzene a uvoľnene.

 

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Veľkou výhodou je, že si nevyžaduje takú precíznu úpravu ako plná ofina. Dokáže pridať vlasom objem pri tvári, zjemniť črty a stále ponechať účesu ľahkosť. Podobný efekt sa dá dosiahnuť dlhšími vrstvami okolo lícnych kostí a sánky.

Ofina na bok je nenápadný vstup do trendu

Bočná ofina je dobrou voľbou pre ženy, ktoré sa boja okamžitej výraznej premeny. Dlhšie pramene sčesané nabok pôsobia mäkko, lichotia rôznym tvarom tváre a v prípade, že sa človek rozhodne vrátiť k pôvodnému účesu, rastú pomerne nenápadne.

Zoe Kravitz
Foto: SITA (Scott A Garfitt/Invision/AP)

Práve preto sa o nej často hovorí ako o „vstupnej“ ofine. Dodá účesu zmenu, no bez pocitu, že ide o radikálny krok. Hodí sa k dlhým vlasom, mikádu aj vrstveným strihom.

Bardot ofina zažíva návrat

Jedným z najžiadanejších trendov je Bardot ofina, inšpirovaná Brigitte Bardot. Na prvý pohľad môže pripomínať záclonovú ofinu, no býva kratšia, bohatšia a viac tvarovaná. Má nadýchaný objem a jemne siaha k obočiu.

Popularitu jej v poslednom období pomohla zvýšiť aj Sabrina Carpenter, ktorej účes sa stal veľkou inšpiráciou. Tento typ ofiny pôsobí žensky, trochu retro a veľmi fotogenicky. Najlepšie vynikne pri vlasoch, ktoré majú prirodzený objem alebo sa dajú ľahko vyfúkať cez okrúhlu kefu.

 

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Jemná ofina dodá vlasom objem

Pre jemné vlasy môže byť dobrým riešením vzdušná riedka ofina. Nepôsobí ťažko, nezoberie vlasom príliš veľa hustoty a dokáže vytvoriť dojem väčšieho objemu pri tvári. Vďaka tomu účes vyzerá živšie a menej plocho.

Ofina tohto typu sa dá upraviť viacerými spôsobmi. Môžete ju nosiť rovno cez čelo, jemne rozdeliť v strede alebo ju vyfúkať tak, aby pripomínala záclonovú ofinu. Aj preto môže sadnúť ženám, ktoré chcú zmenu, no nechcú každé ráno tráviť dlhý čas pred zrkadlom.

Strapatá a vrstvená ofina pôsobí ležérne

Strapatá ofina sa hodí k účesom, ktoré nemajú pôsobiť príliš dokonalo. Najviac vynikne pri strapatom vrstvenom strihu, kde sú vlasy zostrihané do viacerých dĺžok a majú prirodzený pohyb. Nemusíte ju uhládzať dohladka, práve jemne rozstrapatený efekt jej pristane najviac.

 

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Mikro ofina je odvážna voľba

Mikro ofina patrí medzi najodvážnejšie možnosti. Končí vysoko nad obočím, preto okamžite mení výraz tváre a nedá sa prehliadnuť. Pôsobí retro, no zároveň veľmi súčasne, najmä ak je skombinovaná s jednoduchým účesom alebo krátkym strihom.

Mikro ofinu si však treba dobre premyslieť. Pri takomto krátkom strihu je presnosť veľmi dôležitá a často si vyžaduje úpravu, aby držal pekný tvar. Ak ju chcete nosiť odvážnejšie, môžete ju uhladiť trochou gélu a vytvoriť efekt mokrých vlasov.

Kučeravá ofina nechá vyniknúť prirodzený tvar vlasov

Ofina nie je určená iba pre rovné vlasy. Veľmi dobre môže fungovať aj pri kučerách, ak je zastrihnutá s ohľadom na ich prirodzené skracovanie po uschnutí. Niekoľko kratších prameňov padajúcich pod obočie dokáže krásne orámovať tvár a dodať účesu nový rozmer.

Pri kučeravej ofine je dôležitá definícia. Vlasy by nemali pôsobiť spľasnuto ani rozstrapkane, preto pomôže vhodný krém na kučery alebo ľahký stylingový produkt. Výsledok môže byť veľmi ženský, hravý a prirodzený.

 

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Pierková ofina patrí medzi najmenej náročné

Pierková ofina je jemná, mäkká a vzdušná. Konce nepôsobia ťažko, preto sa ľahko spája so zvyškom účesu. Dá sa nosiť cez celé čelo, rozdeliť v strede alebo sčesať nabok, čo z nej robí jednu z najpraktickejších možností.

Výhodou je aj to, že keď dorastá, nepôsobí neupravene. Postupne sa stratí medzi ostatnými vrstvami vlasov, takže nevyžaduje také časté návštevy kaderníka. Pre ženy, ktoré chcú zmenu bez veľkého záväzku, môže byť ideálnou voľbou.

Ofina pristane rôznym vlasom

Otázka, či si dať ofinu, nemá jednu univerzálnu odpoveď. Podľa kaderníčky Gie Tovar si ju môže dovoliť každý typ vlasov, štruktúra aj štýl. Rozhodujúce však je, koľko času je človek ochotný venovať úprave a pravidelnému strihaniu.

Ofina vie vyzerať veľmi štýlovo, no patrí medzi účesy, ktoré si pýtajú pozornosť. Ráno môže potrebovať fén, okrúhlu kefu, žehličku, sprej na zvýraznenie štruktúry alebo aspoň pár minút navyše pred zrkadlom. Pre ženy, ktoré sú zvyknuté nechať vlasy voľne uschnúť bez väčšej úpravy, však môže byť skôr nepraktická.

Praktickosť treba zvážiť aj pri aktívnom životnom štýle. Pri športe, potení alebo horúcich letných dňoch môžu pramene na čele prekážať. Pomôže čelenka, sponky alebo správny styling, no aj po nich môže byť potrebné účes znovu upraviť.

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