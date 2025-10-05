Namiesto oslavy prišlo napadnutie: Český politik čelil útoku v centre Prahy, člen jeho ochranky skončil v nemocnici

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Filip Turek sa stal terčom útoku počas oslavy.

To, čo malo byť pokojnou oslavou volebných úspechov, sa pre českého politika Filipa Turka z hnutia Motoristé sobě skončilo nepríjemným incidentom. Po tom, čo si pripil s bývalým prezidentom Václavom Klausom, zamieril do svojho obľúbeného baru v centre Prahy. Tam však došlo k fyzickému napadnutiu, ktoré zatienilo celý večer.

Podľa portálu Blesk sa incident odohral v podniku neďaleko Karlovho mosta. Turek čelil slovným útokom od silne podnapitého muža, na ktoré nereagoval. Krátko nato ho však na toalete napadol iný návštevník. Ochranka okamžite zasiahla a zabránila vážnejšiemu stretu. Turek vyviazol bez zranení, no jeden člen jeho ochranky utrpel roztrhnutie krížových väzov a skončil v nemocnici.

Bitka v známom bare Blue Light

Ako informuje Novinky, k incidentu došlo v známom pražskom Blue Light Bare na Malej Strane. Turek potvrdil, že podnik navštevuje roky a považuje ho za svoje obľúbené miesto. Ešte pred oslavou sa stretol aj s Andrejom Babišom v Průhoniciach, kde rokovali o ďalších krokoch Motoristov sobě.

Foto: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Podľa polície sa útočník zranil nešťastnou náhodou, keď sa pošmykol na podlahe a porezal sa o sklo. Záchranka ošetrila muža s poranenou rukou a previezla ho na chirurgiu. Filip Turek po incidente uviedol, že sa cíti v poriadku a považuje vec za uzavretú.

