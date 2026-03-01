Európske vlajky musíš mať v malíčku: Na prvý pohľad ľahký kvíz nezvládne 80 % Slovákov

Európske vlajky môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií. Niektoré sú jednoduchými trikolórami bez štátnych znakov, iné ich obsahujú – medzi nimi aj slovenská vlajka. Existujú aj vlajky ozdobené krížom a potom je skupina tých, ktoré sa rozhodli pre vlastné, špecifické symboly. Niektoré používajú len dve farby, iné zas pridávajú detaily, ktorými krajiny vyjadrujú svoju národnú identitu.
V dnešnom kvíze sa stretnete s vlajkami, ktoré by nemali robiť problém žiadnemu Európanovi. Pri niektorých otázkach však môžete zaváhať – a ak nesledujete športové zápasy alebo nie ste milovníkom geografie, niektoré vlajky sa u vás možno stretnú iba s pocitom zmätenia.
Vyskúšajte si svoje vedomosti a pokúste sa priradiť 10 európskych vlajok k správnym krajinám. Koľko bodov sa vám podarí získať?
