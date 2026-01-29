Európa zvažuje vytvorenie spoločného nukleárneho dáždnika: Trump ju kritizuje pre málo investícií do bezpečnosti

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Rozhovory sú zatiaľ v úvodnej fáze.

Európske štáty začínajú diskutovať o vytvorení spoločného nukleárneho dáždnika, ktorý by dopĺňal súčasné bezpečnostné dohody so Spojenými štátmi. Vo štvrtok to uviedol nemecký kancelár Friedrich Merz, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Merz zdôraznil, že rozhovory sú ešte len v úvodnej fáze. „Vieme, že musíme prijať rad strategických a vojenských politických rozhodnutí, ale momentálne na to ešte nenastal správny čas,“ povedal vo štvrtok novinárom. Šéf nemeckej vlády sa tak vyjadril v čase zvýšeného napätia medzi európskymi štátmi a USA pre postoje Donalda Trumpa k transatlantickému spojenectvu.

Európske štáty sa dlhodobo spoliehali na USA

Vývoj jadrových zbraní Berlínu zakazuje Zmluva o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku, ktorá umožnila po páde Berlínskeho múra znovuzjednotenie v roku 1990, ako aj Zmluva o nešírení jadrových zbraní. Podľa Merza to však Nemecku nebráni diskutovať o spoločných riešeniach s partnermi vrátane Británie a Francúzska. Obe krajiny sú jedinými európskymi veľmocami s jadrovým arzenálom.

Reuters pripomína, že európske štáty sa v oblasti obrany dlhodobo vo veľkej miere spoliehali na Spojené štáty vrátane prostriedkov nukleárneho odstrašenia. Trump však Európu kritizuje pre nedostatočné investície do vlastnej bezpečnosti a európskych lídrov rozrušil úvahami o zabratí Grónska. V minulosti tiež naznačil, že USA nebudú chrániť krajiny, ktoré nevynakladajú dostatočné prostriedky na svoju vlastnú obranu.

