Ešte to stíhate: Ak potrebujete doručiť balík do Vianoc, máte na to už len posledné hodiny

Dnes je posledný deň na podanie zásielky so zárukou doručenia do Vianoc. Slovenská pošta zároveň pripomína, ktoré predmety nesmú byť súčasťou balíkov kvôli bezpečnosti a zdraviu. Medzi zakázanými vecami sú rýchlo sa kaziace potraviny ako vajcia, syry či klobásy, živé a ohrozené zvieratá, voľne rastúce rastliny (okrem včiel, svrčkov, pijavíc a hodvábnikov), omamné látky, jedy, výbušniny, zbrane a predmety s urážlivým obsahom.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová uviedla, že sa stretávajú s netradičnými zásielkami vrátane hada, ktorý sa raz v balíku uvoľnil, papagája, ktorý zostal na pošte, nafúkaných balónov či včelích úľov so špeciálnym zabezpečením. Posielanie klobás a mäsa napriek zákazu zostáva bežné.
Lacnejšie podanie balíka cez aplikáciu
Najvýhodnejší spôsob podania balíka je elektronicky cez aplikáciu alebo ePodací hárok, kde sú zásielky až o 20 % lacnejšie. Po vyplnení a zaplatení aplikácia generuje štítok alebo kód, ktorý sa nalepí na zásielku. Balík je možné odovzdať v BalíkoBOXe, Alzaboxe, na pobočke pošty alebo poslať expresom cez kuriéra.
Slovenská pošta ponúka viac než 2 100 kontaktných miest po celom Slovensku na podanie a vyzdvihnutie zásielok. Výnimočne je možné balík nevyzdvihnutý zo samoobslužného zariadenia uchovať až 18 dní na pošte. Slovenská pošta odporúča poslať vianočné darčeky najneskôr do 19. decembra 2025, aby zásielka dorazila včas.
