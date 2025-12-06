Ema Lacová sa vyjadrila k slayáde: „Je to mediálne znásilnenie, použili ma na propagandu“. Odkaz má aj pre influencerov

Influencerka reaguje na medializovanú kauzu.

One Fashion Outlet vo Voderadoch mal svojho času konkurovať aj rakúskemu Parndorfu, no po pár rokoch skrachoval a chátral. Na komplex by si nikto ani nespomenul, nebyť investigatívnej práce novinárky Barbory Šišolákovej z 360-tky.

Tá informovala o tom, že investovať sa rozhodol štát. Outlet bol v minulosti ponúkaný v dražbe za zhruba 5 miliónov eur. Nového majiteľa si komplex našiel až v lete 2020, keď ho kúpila spoločnosť Koruna Finance podnikateľa Gustáva Lacu. Známy biznismen ho teraz predáva štátu za 17 miliónov eur. Ako upozornila 360tka.sk, okolo transakcie sa vynorilo viacero otáznikov vrátane samotnej ceny.

Téme sme sa venovali aj v našom článku a v uplynulom týždni Slovenskom preletel práve výrok dcéry známeho podnikateľa, Emy Lacovej. Tá sa ako členka dozornej rady pre 360tku vyjadrila svojsky. „To je asi úplná slayáda potom. Ja vám viem len povedať, že je to slayáda, že je to topka,“ uviedla. Samotný Laca sa k aktuálnym otázkam nevyjadril.

Influencerka Lacová reaguje

Tlak spoločnosti, organizácií a aj opozičných politikov bol zrejme priveľký, na situáciu dnes reagovala aj samotná Ema Lacová. Na Instagrame zverejnila video, kde sa ku kauze vyjadruje.

„Použiť ma ako propagandu nie je slayáda“, neprávom ma obviniť nie je slayáda,“ píše v statuse. Ďalej upozornila, že si na nej celý internet vylial zlosť a frustráciu a to za činy, ktoré ani neurobila. Najskôr vraj bola z celej veci zhrozená, teraz jej to už príde úsmevné. Vo videu tiež hovorí o „mediálnom znásilnení“. Tiež povedala, že iné strany ponúkli aspoň peniaze za podobnú propagandu, ju len zneužili za niečo, čo nespravila.

Kritizovala všetkých politikov, ktorí o kauze štátneho nákupu informovali, robili to vraj preto, aby nahnali čísla a voličov. „Títo politici sú bez chrbtovej kosti, je to neprofesionálne, je to klamstvo, je to hnusné, hanbite sa za seba,“ dodala Lacová. Hanbiť sa vraj má aj samotná Šišoláková, ktorá o kauze informovala. Pod príspevkom vypla komentáre.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ema Lacová (@emmalacova)

Drucker nariadil hĺbkovú kontrolu

Po medializácii celej kauzy sa do procesu vložil minister Drucker, ktorý momentálne zastáva aj funkciu odvolaného Kmeca. To znamená, že je poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV). Ešte minulý týždeň nariadil hĺbkovú a komplexnú kontrolu nadobudnutia priestorov pre Národné inovačné a technologické centrum (NITC).

Súčasne minister nariadil zastavenie všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším krokom až do momentu, kým nebude jasne potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia.

Kontrola má preskúmať proces vytvorenia NITC a všetkých realizovaných úkonov, verejnú obchodnú súťaž a nadobudnutie nehnuteľnosti, ale aj rozhodovanie vedúceho k výberu a k uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutie či preverenie existencie možných konfliktov záujmov či rizík.

Drucker zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu.

