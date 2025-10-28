Elon Musk spustil svoju vlastnú Wikipédiu: Tá klasická je podľa neho príliš ľavicovo orientovaná

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Elon Musk
Obsah článkov na Grokipédii je generovaný umelou inteligenciou (AI) a AI četbotom Grok.

Spoločnosť xAI miliardára Elona Muska v pondelok spustila dlho očakávaný projekt Grokipédia – rivala populárnej internetovej encyklopédie Wikipédia. TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry AFP.

Prvá verzia Grokipédie s označením 0.1 mala v pondelok večer viac ako 885.000 článkov v angličtine, Wikipédia ich má viac ako sedem miliónov. Pri spúšťaní novej internetovej encyklopédie Musk sľúbil vylepšenú verziu 1.0 „10-krát lepšiu“ ako je súčasná, ktorá je už teraz „lepšia ako Wikipédia“.

Obsah článkov na Grokipédii je generovaný umelou inteligenciou (AI) a AI četbotom Grok. Wikipédia je komunitná internetová encyklopédia spravovaná dobrovoľníkmi a jej stránky môžu upravovať i bežní internetoví používatelia. „Cieľom Groka a Grokipedia.com je pravda, celá pravda a nič iné ako pravda. Nikdy nebudeme dokonalí, ale napriek tomu sa budeme snažiť dosiahnuť tento cieľ,“ napísal miliardár na svojej sociálnej sieti X.

Projekt meškal

Spustenie novej internetovej encyklopédie bolo naplánované na koniec septembra. Omeškalo sa pre potrebu odtiaľ „odstrániť propagandu“. Musk založil projekt Grokipédia, pretože Wikipédia je podľa neho príliš ľavicovo orientovaná a „ovládaná krajne ľavicovými aktivistami“. Rozhnevali ho tiež výzvy na dobrovoľné donácie pre túto bezplatnú platformu.

Stránka o Muskovi na Grokipédii uvádza, že riaditeľ spoločností Tesla a SpaceX „ovplyvnil širšie diskusie o technologickom pokroku, demografickom úpadku a inštitucionálnych predsudkoch, často prostredníctvom X, napriek kritike tradičných médií, ktoré vykazujú systémové ľavicové sklony vo svojom spravodajstve“.

