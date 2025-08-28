Elon Musk má hlavu v smútku: Tesla hlási obrovský prepad predaja, jeho čínsky rival ho naopak strojnásobil

Predaj elektromobilov Tesly v Európe sa v júli prepadol o 40 %, pričom klesol už siedmy mesiac po sebe. Predaj čínskeho rivala BYD sa strojnásobil. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Počet registrácií nových vozidiel Tesla v Európe v júli medziročne padol o 40 % na 8837, ukázala správa Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). Počet registrácií nových áut značky BYD medziročne vyskočil o 225 % na 13 503. Tesla zaznamenala v Európe pokles aj napriek tomu, že celkový predaj batériových elektromobilov v Európe vzrástol.
Muskova automobilka čelí problémom
Automobilka Elona Muska čelí v regióne viacerým výzvam, medzi ktoré patrí intenzívna konkurencia a poškodenie reputácie značky výrokmi miliardára a jeho vzťahmi s administratívou Donalda Trumpa. Automobilka v poslednom období čelí aj globálnym ťažkostiam. Tržby spoločnosti z predaja elektromobilov v 2. štvrťroku klesli a Musk varoval, že automobilku čaká „niekoľko ťažkých kvartálov“.
Nielen Tesla pociťuje v Európe tlak čínskej konkurencie. Koncern Stellantis, juhokórejská skupina Hyundai a japonské spoločnosti Toyota a Suzuki, zaznamenali v júli medziročný pokles registrácií nových áut v regióne. Naopak, Volkswagen, BMW a Renault Group patrili medzi automobilky, ktorých predaj v Európe vzrástol.
