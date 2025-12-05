Elon Musk klamal používateľom, teraz môže otvárať peňaženku: Európska komisia mu udelila obrovskú pokutu

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Elon Musk
Sankcii voči X zo strany eurokomisie predchádzalo dvojročné vyšetrovanie.

Európska komisia v piatok uložila pokutu vo výške 120 miliónov eur sociálnej sieti X miliardára Elona Muska za porušenie pravidiel transparentnosti. Ide o prvú pokutu, ktorú vymerala na základe nariadenia o digitálnych službách (DSA), informovala agentúra AFP.

„Medzi porušenia patrí klamlivý dizajn modrej ikony, nedostatočná transparentnosť reklamného archívu a neposkytnutie prístupu k verejným údajom pre výskumníkov,“ píše sa vo vyhlásení výkonného orgánu EÚ. Výška uloženej pokuty je podľa eurokomisie úmerná porušeniu pravidiel. AFP píše, že Brusel týmto krokom riskuje nový konflikt s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá Úniu obviňuje z diskriminácie amerických spoločnosti a cenzúry Američanov.

Viac z témy Elon Musk:
1.
Elon Musk spustil svoju vlastnú Wikipédiu: Tá klasická je podľa neho príliš ľavicovo orientovaná
2.
Elon Musk prišiel s ďalším nápadom: Chce vytvoriť konkurenciu encyklopédii Wikipedia. Už vymyslel aj názov
3.
Elon Musk bude nešťastný: Toto meno ho zosadilo z trónu najbohatšieho človeka sveta, postupom v rebríčku prepísal históriu
Zobraziť všetky články (71)

Sankcii voči X zo strany eurokomisie predchádzalo dvojročné vyšetrovanie v rámci nariadenia DSA, ktoré vyžaduje, aby internetové platformy vynakladali väčšie úsilie na boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu.

Problémová ikonka

„Nie sme tu preto, aby sme ukladali najvyššie pokuty. Sme tu preto, aby sme zabezpečili dodržiavanie našich digitálnych právnych predpisov, a ak budete dodržiavať naše pravidlá, pokutu nedostanete. Je to také jednoduché,“ povedala novinárom výkonná podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová. Zdôraznila, že podľa nej nemá nariadenie DSA nič spoločné s cenzúrou.

Reprofoto: X – @elonmusk

Eurokomisia uviedla, že používaním modrej ikony na „overovanie účtov“ sieť X klame svojich používateľov, keďže si ju môže ktokoľvek zakúpiť – bez toho, aby spoločnosť overila, kto za účtom skutočne stojí. „Toto zavádzanie vystavuje používateľov podvodom, vrátane tých, ktoré spočívajú vo vydávaní sa za inú osobu, ako aj iným formám manipulácie zo strany zlomyseľných aktérov,“ píše sa vo vyhlásení.

Brusel okrem toho viní Muskovu platformu z nedostatočnej transparentnosti úložiska reklám a tiež toho, že výskumníkom neumožňuje prístup k svojím verejným údajom v súlade s DSA.

X má teraz 60, respektíve 90 pracovných dní na informovanie EÚ o konkrétnych opatreniach, ktoré mieni prijať na ukončenie porušovania pravidiel, a na predloženie akčného plánu. „Nedodržanie rozhodnutia o nesúlade môže viesť k uloženiu periodických pokút,“ dodala komisia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Harry Potter či Batman menia majiteľa: Netflix ide kúpiť Warner Bros. Svet filmu čakajú veľké…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Viktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažšíViktória bola na výcviku Národných obranných síl: Opísala, ako to tam vyzeralo a ktorý deň bol pre jej čatu najťažší
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac