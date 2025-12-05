Harry Potter či Batman menia majiteľa: Netflix ide kúpiť Warner Bros. Svet filmu čakajú veľké zmeny

Martin Cucík
Netflix bude mať po historickom nákupe k dispozícii obrovské značky.

Netflix sa dohodol na prevzatí časti filmových a televíznych štúdií Warner Bros vrátane streamingovej platformy za 72 miliárd dolárov.

Ide o jednu z najväčších transakcií v histórii Hollywoodu, ktorá presúva kontrolu nad jedným z najstarších a najhodnotnejších mediálnych domov ku kráľovi streamovania.

Oznámenie dohody prišlo podľa agentúry Reuters po týždňoch intenzívneho súboja o Warner Bros. Netflix nakoniec prevážil ponukou takmer 28 dolárov za akciu, čím prekonal konkurenta Paramount Skydance, ktorý ponúkal niečo vyše 24 dolárov. Akcie Warner Bros Discovery vo štvrtok uzavreli na úrovni 24,5 USD, čo spoločnosti dávalo trhovú hodnotu približne 61 miliárd dolárov.

Nákup, ktorý zmení filmový priemysel

Kúpa štúdií stojacich za značkami ako Game of Thrones, DC Comics či Harry Potter ešte viac posilní pozíciu Netflixu v Hollywoode. Streamovací gigant, ktorý si dominantné postavenie vybudoval bez veľkých akvizícií a vlastnej rozsiahlej knižnice, získava portfólio, ktoré mu môže pomôcť v súboji s Walt Disney či Paramountom.

