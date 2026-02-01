Rusi využívali Muskov Starlink pri nasadzovaní dronov: Miliardár rýchlo zasiahol

Ilustračná foto: Wikideas1, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons / SITA AP Photo/Markus Schreiber

Michaela Olexová
TASR
SpaceX pristúpil k blokovaniu svojho systému po tom, čo sa objavili zábery ruských dronov BM-35 vybavených prijímačom systému Starlink.

Ukrajina sa v nedeľu poďakovala americkému podnikateľovi Elonovi Muskovi a jeho spoločnosti SpaceX za prijaté opatrenia, ktoré majú Rusku zabrániť využívať satelitný komunikačný systém Starlink pri nasadzovaní dronov nad územím Ukrajiny. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Prvé opatrenia už prinášajú výsledky (…). Ďakujeme, že stojíte pri nás. Ste skutočným zástancom slobody a naozajstným priateľom ukrajinského ľudu,“ uviedol na sociálnej sieti X ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov, ktorý reagoval na vyjadrenie Elona Muska.

Americký miliardár v nedeľu na platforme X napísal, že opatrenia prijaté s cieľom zabrániť neoprávnenému používaniu systému Starlink zo strany Ruska zrejme fungujú. „Dajte nám vedieť, ak budú potrebné ďalšie kroky,“ dodal Musk.

Ruské drony boli vybavené prijímačom systému Starlink

Americká firma SpaceX pristúpila k blokovaniu svojho systému, aby ho nemohla využívať ruská armáda po tom, čo sa objavili zábery ruských dronov BM-35 vybavených prijímačom systému Starlink. Ukrajinská armáda následne vyzvala Elona Muska, aby zasiahol.

O blokácii systému Starlink pre využitie v ruských dronoch informoval ako prvý námestník ukrajinského ministra obrany pre technológie Serhij Beskrestnov, ktorý je špecialistom na rádioelektronický boj a drony. Práve on upozornil, že Rusko na navádzanie dronov a vyčkávacej munície využíva práve Starlink.

Beskrestnov nespresnil, aké opatrenia boli prijaté, pretože nie je možné „verejne oznamovať všetko, čo bolo alebo bude urobené“.

„Všetky tieto akcie majú jeden cieľ – chrániť občanov našej krajiny, ako civilných, tak aj vojakov, a naše infraštruktúrne zariadenia pred hrozbou zo strany nepriateľských dronov,“ dodal Beskrestnov. Uviedol, že terajšie opatrenia sú len dočasné a budú nahradené „globálnym, dobre premysleným riešením, čo si však vyžiada nejaký čas“.

