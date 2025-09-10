Fico priznal, že konsolidácia je tvrdá: Opozícii odkázal, že pocit viny nemá. Jeho vláda vraj funguje bez korupčných škandálov

Konsolidácia podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nie je najperfektnejšia, no na pocit viny podľa jeho slov nie je dôvod. Predseda vlády zopakoval, že slovenské verejné financie prebrali po bývalej vláde v najhoršom stave v celej EÚ.
„Všetci boli ticho. Médiá, analytici, podnikatelia. A to len tri roky predtým, v roku 2020 odovzdala vláda Smeru vládnej koalícii vedenej Igorom Matovičom verejné financie v perfektom stave. 2020 až 2023 boli rokmi bezbrehého bačovania, nákupov bez verejných súťaží, bez akejkoľvek finančnej zodpovednosti,“ povedal Fico.
Prečo sú zdravé financie kľúčové
Premiér zdôraznil, že po 33 rokoch v politike vie, že vládnutie nie je len o dobrých časoch. „Aj preto sme prijali zodpovednosť a rozhodli sa vrátiť rozvrátené verejné financie do normálneho stavu. Je to dôležité, stačí, ak uvediem, že kvalitné financie sú predpokladom lacnejších úverov, dôvery medzinárodných inštitúcií a obchodných partnerov,“ doplnil predseda vlády s tým, že v septembri musia pristúpiť k druhej vlne konsolidácie.
„V čase, kedy každý očakával len škrty, sme spoločne s koaličnými partnermi výrazne zvyšovali platy v školstve a zdravotníctve, podporili 13. dôchodok, výrazne zvyšujeme minimálnu mzdu, na energopomoc ideme vynaložiť 435 miliónov eur pre domácnosti, nesmiem zabudnúť ani na poskytnutú pomoc pre samosprávu. Negatívne na nás vplýva aj slabá výkonnosť európskej ekonomiky,“ povedal premiér.
Škrty a nové dane
Slovensko je podľa jeho slov mimoriadne otvorená a exportne orientovaná ekonomika, pričom veľká koncentrácia výroby áut spôsobuje, že akékoľvek výkyvy nemeckého hospodárstva Slovensko okamžite zasahujú a spôsobujú pokles hospodárskeho rastu.
„Toto všetko sú v podstate len výdavky a straty. Aby sme však súčasne znižovali vysoký deficit zdedený po vláde Ľudovíta Ódora (PS), musíme priniesť nové príjmy do štátneho rozpočtu a hľadať rezervy v štáte,“ skonštatoval premiér. Ako spresnil, len na štáte, úradníkoch a verejných funkcionároch chcú ušetriť viac ako miliardu eur.
Podľa slov premiéra sa bude menej nakupovať, cestovať a míňať. „Tí s vyššími príjmami budú mať vyššiu sadzbu dane z príjmu, platy ústavných činiteľov podliehajú zmrazeniu. Oprávnene očakávame, že šetriť budú rovnako aj mestá, obce a VÚC,“ doplnil Fico s tým, že musia však pristupovať aj k nepopulárnym rozhodnutiam. Predseda vlády verí, že do konca roku predstavia a schvália ďalšie opatrenia proti daňovým únikom, na zrýchlenie čerpania fondov a lákanie nových investícií.
„Veľmi správne odhadujeme trendy. Dnes v Európskom parlamente zaznela správa o stave Únie a okrem iného sa v nej hovorí o nukleárnej renesancii či o podpore výroby batérií, aby sme čelili enormnej konkurencii z Číny. No, dobré ráno, stará mama, stará EÚ,“ uviedol premiér. Dodal, že na Slovensku práve dokončili tretí a štvrtý blok Jadrovej elektrárne v Mochovciach a idú stavať úplne nový v Jaslovských Bohuniciach.
Žiadne škandály a sociálny štát
Spomenul aj začiatok výstavby fabriky na batérie v Šuranoch. Slovensko ešte čaká boj za záchranu automobilového priemyslu a lacnejšie energie, v čom musí podľa premiéra zohrať rozhodujúcu úlohu EÚ. O tejto téme bude predseda vlády diskutovať vo štvrtok 11. septembra s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.
„Teda nie rinčanie zbraňami, ale nápadmi, ako postaviť ekonomicky a medzinárodno-politicky Európu opäť na nohy. Momentálne sme na druhej, ak nie tretej koľaji,“ zdôraznil premiér. Opätovne skonštatoval, že jeho štvrtá vláda doposiaľ nečelila žiadnemu korupčnému škandálu.
Konsolidácia ako odkaz pre rok 2027
„Preto nás nemôže nikto obviniť, že sme zodpovední za rozkrádanie verejných financií. Keby to tak bolo aj v rokoch 2020 – 2023, najmä počas covidu, dnes sme mohli riešiť úplne iné problémy,“ dodal predseda vlády. Smerom ku koaličným partnerom vyhlásil, že nemajú žiadny dôvod pristupovať ku konsolidácii s pocitom viny.
„Naprávame to, čo treba napraviť. Ani táto konsolidácia nie je najperfektnejšia, určite v nej nájdeme prvky, ktoré sa možno dali riešiť lepšie. Bohužiaľ, nemáme žiadne zrealizovateľné nápady z dielne opozície. My dôchodky znižovať nebudeme, my štátny majetok rozpredávať nebudeme,“ zdôraznil premiér s tým, že konsolidácia bude rešpektovať ústavný príkaz, že Slovensko má byť sociálny štát.
„Konsolidáciu urobíme tak, aby sme sa o ňu mohli oprieť v roku 2026 a najmä ju urobíme tak, aby sme novej vláde po voľbách v roku 2027 odovzdali verejné financie v slušnom a udržateľnom stave,“ uzavrel Fico.
