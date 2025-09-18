Obráti sa vám žalúdok: 17-roční tínedžeri sa vymočili do polievky v známom podniku. Teraz zaplatia 262 122 eur

Foto: ilustračné, © Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons, upravené redakciou

Michaela Olexová
Jedenie v štýle tzv. „hotpotu" patrí medzi najkrajšie ázijské tradície.

Hostia si pri stole varia ingrediencie priamo v horúcom vývare, ktorý buble v spoločnom hrnci. V Číne sa tento zážitok najčastejšie spája s pobočkami reťazca Haidilao – symbolu kvalitného servisu a kulinárskeho zážitku. Práve v jednej z týchto reštaurácií sa odohrala scéna, ktorá šokovala nielen Čínu, ale aj zahraničie.

Dvaja 17-roční tínedžeri s priezviskami Wu a Tang sa v súkromnej miestnosti opili a prišli s „geniálnym nápadom“.

Ako opisuje BBC, jeden z nich zapol kameru, druhý sa postavil na stôl a vymočil sa do hrnca s vývarom. Kanadský „žartík“ – ktorý im zjavne prišiel náramne vtipný – napokon skončil zavesený na sociálnej sieti.

Správa, ktorá znechutila celú Čínu

Záznam, ktorý pochádza z tohto roka, sa k vedeniu dostal až po niekoľkých dňoch a trvalo celý týždeň, kým reťazec dokázal určiť, o ktorú z desiatok pobočiek v meste Šanghaj išlo. Aj keď je isté, že žiadny zo zákazníkov vývar kontaminovaný močom nekonzumoval – ten sa mení pri každom novom stole – vedenie priznalo, že nemôže s absolútnou istotou garantovať, či boli nádoby po incidente skutočne dôkladne vydezinfikované.

Všetok riad sa zničil a nahradil novým. Navyše, všetkým 4 000 zákazníkom, ktorí navštívili podnik medzi 24. februárom a 8. marcom, bola sľúbená kompenzácia vo výške desaťnásobku ich účtu.

„Plne si uvedomujeme, že utrpenie spôsobené touto udalosťou nemožno úplne vykompenzovať, no urobíme všetko pre to, aby sme prevzali zodpovednosť,“ stálo v oficiálnom vyhlásení Haidilao.

Vtip za 2,2 milióna jüanov

Finančná záťaž bola však obrovská – a teraz padla na plecia rodičov. Šanghajský súd tento mesiac rozhodol, že musia reštaurácii uhradiť 2,2 milióna čínskych jüanov (zhruba 262 122 eur).

Z toho 2 milióny (238 293 eur) pripadli na prevádzkové škody a poškodenie reputácie, 130-tisíc (15 489 eur) za náhradu riadu a 70-tisíc (8 340 eur) na právne výdavky. Naopak, odškodnenia zákazníkov súd do rozsudku nezahrnul – označil ich za dobrovoľné obchodné rozhodnutie, ktoré nemôžu znášať páchatelia. Okrem toho majú tínedžeri povinnosť verejne sa ospravedlniť.

Časopis China Comment, ktorý zastrešuje vládnuca Komunistická strana Číny, označil rozsudok za exemplárny príklad toho, že rodičia nesú zodpovednosť za správanie svojich detí – a môžu zaplatiť vysokú cenu, ak na tento fakt nedbajú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Experti varujú: Vydesil ich prudký nárast jednej formy rakoviny u mladých ľudí. Je ľahké ju…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac