Obráti sa vám žalúdok: 17-roční tínedžeri sa vymočili do polievky v známom podniku. Teraz zaplatia 262 122 eur

Hostia si pri stole varia ingrediencie priamo v horúcom vývare, ktorý buble v spoločnom hrnci. V Číne sa tento zážitok najčastejšie spája s pobočkami reťazca Haidilao – symbolu kvalitného servisu a kulinárskeho zážitku. Práve v jednej z týchto reštaurácií sa odohrala scéna, ktorá šokovala nielen Čínu, ale aj zahraničie.
Dvaja 17-roční tínedžeri s priezviskami Wu a Tang sa v súkromnej miestnosti opili a prišli s „geniálnym nápadom“.
Ako opisuje BBC, jeden z nich zapol kameru, druhý sa postavil na stôl a vymočil sa do hrnca s vývarom. Kanadský „žartík“ – ktorý im zjavne prišiel náramne vtipný – napokon skončil zavesený na sociálnej sieti.
Správa, ktorá znechutila celú Čínu
Záznam, ktorý pochádza z tohto roka, sa k vedeniu dostal až po niekoľkých dňoch a trvalo celý týždeň, kým reťazec dokázal určiť, o ktorú z desiatok pobočiek v meste Šanghaj išlo. Aj keď je isté, že žiadny zo zákazníkov vývar kontaminovaný močom nekonzumoval – ten sa mení pri každom novom stole – vedenie priznalo, že nemôže s absolútnou istotou garantovať, či boli nádoby po incidente skutočne dôkladne vydezinfikované.
Two 17-year-olds who filmed themselves urinating into a #Haidilao hotpot have been sentenced in #Shanghai. The boys and their parents must issue a public apology and pay 2.2M yuan (US$300k) in damages for losses and reputation harm. #China pic.twitter.com/z3BAmtrcxU
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 12, 2025
Všetok riad sa zničil a nahradil novým. Navyše, všetkým 4 000 zákazníkom, ktorí navštívili podnik medzi 24. februárom a 8. marcom, bola sľúbená kompenzácia vo výške desaťnásobku ich účtu.
„Plne si uvedomujeme, že utrpenie spôsobené touto udalosťou nemožno úplne vykompenzovať, no urobíme všetko pre to, aby sme prevzali zodpovednosť,“ stálo v oficiálnom vyhlásení Haidilao.
Vtip za 2,2 milióna jüanov
Finančná záťaž bola však obrovská – a teraz padla na plecia rodičov. Šanghajský súd tento mesiac rozhodol, že musia reštaurácii uhradiť 2,2 milióna čínskych jüanov (zhruba 262 122 eur).
Z toho 2 milióny (238 293 eur) pripadli na prevádzkové škody a poškodenie reputácie, 130-tisíc (15 489 eur) za náhradu riadu a 70-tisíc (8 340 eur) na právne výdavky. Naopak, odškodnenia zákazníkov súd do rozsudku nezahrnul – označil ich za dobrovoľné obchodné rozhodnutie, ktoré nemôžu znášať páchatelia. Okrem toho majú tínedžeri povinnosť verejne sa ospravedlniť.
Časopis China Comment, ktorý zastrešuje vládnuca Komunistická strana Číny, označil rozsudok za exemplárny príklad toho, že rodičia nesú zodpovednosť za správanie svojich detí – a môžu zaplatiť vysokú cenu, ak na tento fakt nedbajú.
