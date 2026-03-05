Dunaj prináša nečakaný zvrat: Dávid čelí osudovej voľbe, pomôže žene, ktorá mu kedysi zachránila to najdrahšie?

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Helga jednému nebezpečenstvu ušla a do ďalšieho sa vzápätí dostala.

Napätie naberá na obrátkach a po utorkovej epizóde si diváci nevydýchli ani pri tej štvrtkovej. Opäť sa môžu obávať smrti ďalších postáv a zároveň sa znova dobré správy striedajú s tými zlými a ešte horšími. Čo však divákov rozhodne potešilo, je to, že sú konečne bližšie k odpovedi na otázku, ktorá ich posledné epizódy najviac trápila.

Adela dala jasne vedieť, čo si myslí o Holubcovom návrhu potratu, keď vrátila jeho peniaze Tereze a Anton zas ukázal Walterovi, ako veľmi mu záleží na záchrane jeho manželky, keď ho informoval, že na to nemajú kapacity a pripomenul mu, že mu už raz ušla s iným dôstojníkom. Čo sa týka samotnej Helgy, tá sa ocitla v horšej situácii, než bola, no stále má nádej na záchranu.

Nakoniec bude všetko inak

Po tom, ako Helga ovalila Laca polenom, podarilo sa jej ujsť. Nedostala sa však ďaleko, keďže ju chytili povstalci, medzi ktorými sa nachádzala aj pre ňu známa osoba. Helga sa preto hneď obrátila na Dávida a hoci mu pripomenula všetky jej doterajšie dobré skutky, dúfajúc, že ho tak presvedčí, aby ju pustil na slobodu, on ostáva neoblomný a verný svojim.

Foto: TV Markíza

Popis k 15. epizóde, ako uvádza ČSFD, však obsahuje veľavravnú otázku: „Ako vysvetlí Dávid ostatným povstalcom svoje konanie?“ Zdá sa tak, že Dávid nakoniec aj tak Helge pomôže a zachráni ju. Koniec koncov, bola to ona, kto zachránil jeho syna pred potenciálnym nebezpečenstvom koncentračného tábora, keď predstierala, že je to Walterov syn a potvrdila to aj vyššie postaveným. A hoci Eva zomrela kvôli následkom vojny, nejaká vďaka voči Nemke v ňom tak aj tak ostala a rozhodne sa jej neostať dlžný.

Foto: TV Markíza

V dnešnej epizóde je ešte jeden dôležitý moment, ktorý netreba zabudnúť – Lucia sa konečne stretla so Šarlotou, ktorej sa doteraz vyhýbala a zdá sa, že doktorku jej prítomnosť v Bratislave nepotešila. Na vysvetlenie prečo si však budú musieť diváci počkať do budúceho týždňa.

