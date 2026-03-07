Holečková žiada zásah Žilinku: Chce preveriť postup prokurátorov pri zásahu proti čurillovcom

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Holečková podá podnet na generálnu prokuratúru.

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (SaS) avizuje, že podá podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s akciou policajnej inšpekcie, pri ktorej zadržali i niektorých policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov.

Chce, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka preveril konanie dozorových prokurátorov počas zásahu. TASR o tom informovala poslankyňa po tom, ako súd v piatok (6. 3.) večer nevzal policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku do väzby, ale prepustil ich na slobodu.

Kritika postupu prokurátora

„Je nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal po tom, ako sudca spochybnil samotnú opodstatnenosť obvinenia a už vôbec nevidel dôvody na väzbu. Dozorujúci prokurátor tiež podal návrh na väzbu na nesprávny súd, čo je dôkazom neuveriteľného babráctva,“ skonštatovala s tým, že verí, že Žilinka sa bude podnetom zaoberať a rozhodne podľa zákona.

Foto: TASR – Jakub Kotian

K rozhodnutiu súdu nevziať Jána Čurillu a Pavla Ďurku do väzby sa vyjadrilo aj Hnutie Slovensko. Situáciu nazvalo komédiou. Poukázalo, že návrh na väzobné stíhanie bol prokurátorom podaný na nepríslušný súd. „Čestní policajti, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach, si zaslúžia rešpekt, nie šikanu. A Slovensko si zaslúži spravodlivosť, ktorá stojí na dôkazoch, nie na chodbových klebetách,“ podotklo hnutie.

Poslankyňa NR SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje rozhodnutie súdu za dôkaz neúspešnosti kompromitácie elitných policajtov.

Súd policajtov prepustil

Policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku, ktorých Úrad inšpekčnej služby v utorok (3. 3.) zadržal v rámci akcie Kajúcnik, nevzal Mestský súd Bratislava I v piatok (6. 3.) večer do väzby, ale prepustil ich na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že návrh na väzobné stíhanie bol prokurátorom podaný na nepríslušný súd.

Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Bratislave 16. marca. V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čurillovci nejdú do väzby: Prokuratúra spravila bizarnú chybu, návrh podala na zlý súd

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac