Holečková žiada zásah Žilinku: Chce preveriť postup prokurátorov pri zásahu proti čurillovcom

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková (SaS) avizuje, že podá podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR v súvislosti s akciou policajnej inšpekcie, pri ktorej zadržali i niektorých policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov.
Chce, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka preveril konanie dozorových prokurátorov počas zásahu. TASR o tom informovala poslankyňa po tom, ako súd v piatok (6. 3.) večer nevzal policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku do väzby, ale prepustil ich na slobodu.
Kritika postupu prokurátora
„Je nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal po tom, ako sudca spochybnil samotnú opodstatnenosť obvinenia a už vôbec nevidel dôvody na väzbu. Dozorujúci prokurátor tiež podal návrh na väzbu na nesprávny súd, čo je dôkazom neuveriteľného babráctva,“ skonštatovala s tým, že verí, že Žilinka sa bude podnetom zaoberať a rozhodne podľa zákona.
K rozhodnutiu súdu nevziať Jána Čurillu a Pavla Ďurku do väzby sa vyjadrilo aj Hnutie Slovensko. Situáciu nazvalo komédiou. Poukázalo, že návrh na väzobné stíhanie bol prokurátorom podaný na nepríslušný súd. „Čestní policajti, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach, si zaslúžia rešpekt, nie šikanu. A Slovensko si zaslúži spravodlivosť, ktorá stojí na dôkazoch, nie na chodbových klebetách,“ podotklo hnutie.
Poslankyňa NR SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje rozhodnutie súdu za dôkaz neúspešnosti kompromitácie elitných policajtov.
Súd policajtov prepustil
Policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku, ktorých Úrad inšpekčnej služby v utorok (3. 3.) zadržal v rámci akcie Kajúcnik, nevzal Mestský súd Bratislava I v piatok (6. 3.) večer do väzby, ale prepustil ich na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že návrh na väzobné stíhanie bol prokurátorom podaný na nepríslušný súd.
Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Bratislave 16. marca. V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.
