Drtokali sme zubami, počasie čaká šokujúca zmena: V tento deň môžu teploty vystreliť k +20 °C. Odhadzujte čiapky

Ak nepatríte medzi milovníkov zimy, máme správy, ktoré vás potešia. Aspoň na chvíľu. Po chladných dňoch sa počasie dočká zmeny a čakajú nás príjemné teploty.
Cez víkend nám poriadne drkotali zuby a už to vyzeralo, že najbližšie si vydýchneme až s príchodom jari. No všetko je inak. Zmenu môžete spozorovať už dnes, pretože vykuklo slnko. A podobne to bude na Slovensku vyzerať aj zajtra, s výnimkou jeho západnej časti, informuje iMeteo.
Teploty sa priblížia k dvadsiatkam
„Do utorka nás čakajú teploty do +15 °C, no v stredu a vo štvrtok by sa malo na našom území výraznejšie otepliť a maximálne teploty by sa mohli dostať až k +20 °C,“ avizuje portál o počasí.
Pekne slnečno ako dnes však ku koncu týždňa nebude. Preto si nájdite chvíľu aspoň na kratšiu prechádzku a zakončite víkend v objatí slnečných lúčov.
