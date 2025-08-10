Dráma v Košiciach: Žena plakala a kričala o pomoc. Muž ju držal v byte, odmietal otvoriť

Košickí policajti zasahovali počas noci v podkrovnom byte po oznámení od ženy, že ju tam muž držal proti jej vôli. Oznamovateľka plakala, prosila o pomoc a mala strach o svoj život, keďže muž podľa jej slov hrozil, že sa stane jeho obeťou. Informovala o tom v nedeľu košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky a obvodného oddelenia Policajného zboru Košice-Juh. „Keďže muž nereagoval na opakované výzvy na otvorenie dverí a žena naďalej kričala o pomoc, rozhodli sa policajti konať. Do bytu vnikli v súlade so zákonom, pretože existovalo podozrenie, že život ženy bol ohrozený,“ uviedla polícia.
Podozrivý muž kládol podľa policajtov pasívny odpor
Za použitia donucovacích prostriedkov bol spacifikovaný. „V byte sa nachádzala vystrašená žena, ktorá uviedla, že podozrivý ju zamkol a odmietal pustiť von,“ informovala polícia.
Test na alkohol aj drogy u podozrivého bol negatívny. Na mieste ho zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. Celý zákrok zachytili telové kamery policajtov.
Nahlásiť chybu v článku